کشف ۲۵۵ حلقه لاستیک احتکار شده از یک انباری در رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی با بیان اینکه مبارزه بی‌امان و خستگی ناپذیر مجموعه انتظامی با اخلالگران نظام مالی و محتکران به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار کرد: احتکار کالا، اثرات منفی بر امنیت اقتصادی جامعه دارد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی به همراه نمایندگان اداره صمت رودسر در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا، نسبت به بازدید از انبارهای کالاهای سطح این شهرستان اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر از کشف ۲۵۵ حلقه لاستیک خودروهای سواری احتکار شده در بازرسی از انبار یکی از واحدهای صنفی در بخش کلاچای خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را بیش از ۶ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این راستا متهم ۴۵ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان با اعلام اینکه احتکار کالا و عدم عرضه آن ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، افزود: پلیس با محتکران برخورد قاطع و قانونی می‌کند.