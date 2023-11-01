  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

فرمانده انتظامی رودسر خبر داد؛

کشف ۲۵۵ حلقه لاستیک احتکار شده از یک انباری در رودسر

کشف ۲۵۵ حلقه لاستیک احتکار شده از یک انباری در رودسر

رودسر- فرمانده انتظامی رودسر گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در بازرسی از یک انبار در بخش کلاچای، ۲۵۵ حلقه انواع لاستیک خودروهای سواری احتکاری کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی با بیان اینکه مبارزه بی‌امان و خستگی ناپذیر مجموعه انتظامی با اخلالگران نظام مالی و محتکران به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار کرد: احتکار کالا، اثرات منفی بر امنیت اقتصادی جامعه دارد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی به همراه نمایندگان اداره صمت رودسر در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا، نسبت به بازدید از انبارهای کالاهای سطح این شهرستان اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر از کشف ۲۵۵ حلقه لاستیک خودروهای سواری احتکار شده در بازرسی از انبار یکی از واحدهای صنفی در بخش کلاچای خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را بیش از ۶ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این راستا متهم ۴۵ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان با اعلام اینکه احتکار کالا و عدم عرضه آن ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، افزود: پلیس با محتکران برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

کد مطلب 5927759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها