اعضای هیات علمی سی و یکمین جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه محمدباقر خرمشاد، اسماعیل حسن‌زاده، عباسعلی وفایی، محمدرضا دهشیری، علی رمضانی، علی‌اکبر ضیایی، هادی عظیمی و محمد اللهیاری فومنی را به عنوان اعضای هیات علمی سی‌ویکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

مشروح متن این احکام را در ادامه می‌خوانید:

«نظر به پیشینه ارزشمند جناب‌عالی در حوزه تحقیق و پژوهش و شایستگی علمی و فرهنگی، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان «عضو هیات علمی سی‌ویکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری با استادان و پژوهشگران متعهد و متخصص کشور، این جایزه در توسعه و تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش مطالعات اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی نقش‌آفرین باشد.

محمد مهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»