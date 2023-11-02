ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با نفت/ تغییر بزرگ در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی امروز پنجشنبه با پیگیری چند دیدار آغاز می‌شود که طی آن پرسپولیس پس از تساوی مقابل ملوان در انزلی چاره‌ای جز پیروزی در دیدار خانگی امروز ندارد. سرخپوشان پایتخت از ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه میزبان صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی است.

یحیی گل محمدی پس از عملکرد نامطلوب چند بازیکن در بازی هفته گذشته و با توجه به برنامه فشرده رقابت‌های این تیم به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا تصمیم به تغییرات اساسی در ترکیب اصلی گرفته است.

شهاب زاهدی پس از مدت‌ها نیمکت نشین می‌شود تا در اقدامی جدید نبیل باهویی در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

مهاجم سوئدی در حالی گزینه اول حضور در خط حمله سرخپوشان شده است که حدود دو ماه پیش با نظر مخالف کادر فنی و تصمیم مستقیم رضا درویش به پرسپولیس پیوست.

همچنین وحدت هنانوف دوباره نیمکت نشین می‌شود تا میلاد سرلک به جمع بازیکنان اصلی بازگردد. گل محمدی بار دیگر تصمیم به نیمکت نشینی مهدی ترابی گرفت که همچنان نمی‌تواند به دلیل مصدومیت به طور کامل بازی کند. وحید امیری نیز به دلیل آسیب دیدگی غایب خواهد بود.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای بازی امروز به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی، میلاد سرلک، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، محمد عمری و نبیل باهویی.