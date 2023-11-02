خیال صنعت نفت مقابل پرسپولیس راحت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه در هفته نهم لیگ بیست و سوم برگزار می‌شود.

نفتی‌ها در حالی میهمان سرخپوشان هستند که از هفت دیدار فصل جاری خود تنها ۶ امتیاز کسب کردند تا انتقاد از عملکرد عبدالله ویسی و شاگردان او به اوج برسد.

بوقچی های صنعت نفت و تعدادی از هواداران این تیم در جریان تساوی هفته گذشته مقابل استقلال خوزستان انتقاداتی را از ویسی داشتند و خواستار استعفای او شدند.

ویسی نیز در نشست خبری اعلام کرد برای نتیجه گیری تیمش حاضر به استعفاست که با حمایت مدیرعامل باشگاه روبرو شد.

حالا مدیران این باشگاه همچنان روی حمایت خود از ویسی تاکید دارند و خیال او را بابت هر نتیجه‌ای مقابل پرسپولیس راحت کردند.

هیأت مدیره باشگاه نفت آبادان بدون توجه به نتیجه بازی با پرسپولیس قصد ادامه همکاری با ویسی تا حداقل نیم فصل را دارند و هیچ تصمیمی برای برکناری او ندارند.

حال باید دید ویسی و بازیکنان نفت آبادان با چنین حمایتی چطور می‌توانند مقابل رقیبان مدعی قهرمانی همچون شاگردان یحیی گل‌محمدی نتیجه لازم را بگیرند تا صدای منتقدان خود را نیز خاموش کنند.