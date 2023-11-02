۹ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در ساری و میاندورود زنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت چهارشنبه شب در ستاد انتخابات شهرستان با تاکید بر بر تسلط کامل تمامی مجریان انتخابات بر قانون جدید گفت: بهترین راه برای تأمین سلامت انتخابات عمل به قانون است که برای این کار باید در گام نخست قانون انتخابات را بدانیم و خوب به آن عمل کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رعایت مر قانون، عدالت و انصاف در انتخابات مدنظر ما است و در این مسیر، حضور پرشور مردم حمایت از نظام، حمایت از ولایت فقیه است و اعتقاد ما است که این حضور حداکثری دشمنان ما را ناامید خواهد کرد گفت: نشاط مردمی در انتخابات، خون تازه‌ای به رگ‌های نظام می‌ریزد و روح تازه‌ای درآن می دمد.

نوبخت در ادامه اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به صورت حضوری آغاز و تا ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های ساری و میاندورود در ادامه با اشاره به اینکه در جهت تبیین عملی چهار راهبرد و کلیدواژه مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات حرکت می‌کنیم گفت: شُمار ثبت نام داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان ساری و میاندورود در مهلت ثبت نامِ نهایی به ۱۲۸ نفر رسید که از این تعداد ۱۱۷ نفر مرد معادل ۹۱ درصد و ۱۱ نفر زن معادل ۹ درصد هستند.

وی در پایان گفت: روند بررسی صلاحیت افراد ثبت نامی طبق قانون از ۴ آبان توسط هیأت‌های اجرایی بر اساس مستندات قانونی آغاز خواهد شد که منتظر اعلام نتیجه مراجع پنج گانه هستیم تا جلسات بررسی نهایی خودمان را آغاز کنیم.

در این جلسه مسئولان کمیته‌های انتخابات به ارائه گزارش از روند حوزه کاری خود پرداختند و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.