ضرب و شتم یک مدیرکل در یاسوج/ شناسایی عاملان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی بعد از ظهر پنجشنبه مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد توسط سه فرد ناشناس در مقابل منزلش مورد حمله قرار گرفت.

سید حمزه لقمانی در لحظات اولیه با توجه به آسیب به سر و صورت به بیمارستان منتقل شد.

سید علی ملک حسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد با تأیید این خبر گفت. با وقوع اتفاق و اطلاع رسانی، یکی از معاونان دادستانی در محل حادثه حاضر شد.

وی با بیان اینکه بررسی و تحقیق برای شناسایی عاملان این اقدام انجام شده است، تصریح کرد: حال عمومی مدیرکل تعزیرات استان مساعد است.

ملک حسینی گفت: دستورات لازم برای شناسایی این افراد صادر شد.