شرکت ۴ هزار معلم لرستانی در دوره آموزشی شهید «همت»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر دریکوند در حاشیه بازدید از کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی «طرح شهید همت» با حضور ۲۵۰ مدرس میانی و مربی راهبر، اظهار داشت: طرح شهید «همت» به نام معلم شهید، «محمدابراهیم همت» نام‌گذاری شده که اجرای آن یکی از رویکردهای نوین وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه آموزش ابتدایی است و از اهداف مهم آن ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزگاران مدارس ابتدایی بر برپایی دوره‌های حضوری است.

وی افزود: امسال در گام دوم طرح بیش از چهارهزار معلم با اولویت معلمان جدیدالورود و باسابقه خدمت کمتر از پنج سال در ۲۵۰ حلقه طرح آموزشی شهید «همت» شرکت می‌کنند و با بهره‌گیری از آموزش ترکیبی، یادگیری معکوس و استفاده از فیلم‌های آموزشی دوره کشوری و کارگاه‌های آموزشی به بحث و رفع اشکال متناسب با نیاز فراگیران در چهار جلسه چهارساعته، اقدام می‌کنند.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه متناسب با شرایط استان، مطابق با سهمیه‌ای در نظر گرفته شده این دوره برگزار می‌شود، افزود: تمامی دوره‌های مربوط به طرح شهید «همت» به‌صورت ۱۶ ساعت حضوری و ۱۶ ساعت مجازی و در سه قطب در شهرستان‌های خرم‌آباد، پلدختر و دورود برای مخاطبان برگزار می‌شود تا انتقال مفاهیم مدنظر این طرح به شایستگی انجام شود.

دریکوند، عنوان کرد: مربی راهبران در هفت محور فارسی اول، فارسی دوم و سوم، علوم چهارم، هدیه‌های آسمانی پایه‌های دوم و سوم، ریاضی چهارم و ریاضی پنجم و ششم و سواد دیجیتال آموزش می‌بینند و به‌منظور حصول اطمینان از اجرای کمی و کیفی دوره توانمندسازی در سطح شهرستان و منطقه، معاونت آموزش ابتدایی اداره کل، با همکاری سرگروه‌های آموزشی استان، به رصد چگونگی اجرای دوره در سطح مناطق خواهند پرداخت.