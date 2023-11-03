  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی شد

مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی شد

مصطفی محمودی به عنوان مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با حکم مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مصطفی محمودی به عنوان مدیر روابط عمومی بنیاد منصوب شد.

«ارتقای تعاملات و ارتباطات رسانه‌ای، به‌ویژه رسانه‌های سینمایی کشور، برگزاری جلسات مشورتی و شنیداری با صاحب‌نظران، منتقدان سینمایی و خردمندان رسانه‌ای، تولید محتوای تخصصی و اطلاع‌رسانی شفاف از ظرفیت‌های فرهنگی‌- هنری بنیاد و نگارش پیوست‌های رسانه‌ای برای آثار تولیدی»، به عنوان بخشی از وظایف مدیر روابط عمومی بنیاد ذکر شده است.

در کارنامه فعالیت‌های فرهنگی مصطفی محمودی، مدرس دانشگاه، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و منتقد دو عرصه سینما و تئاتر، نخستین مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیریت روابط عمومی جشنواره‌های بین‌المللی و ملی در حوزه‌های تئاتر و سینما و دبیر کل اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه (نمایش خانگی) به چشم می‌خورد.

کد مطلب 5928929
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها