مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با حکم مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مصطفی محمودی به عنوان مدیر روابط عمومی بنیاد منصوب شد.

«ارتقای تعاملات و ارتباطات رسانه‌ای، به‌ویژه رسانه‌های سینمایی کشور، برگزاری جلسات مشورتی و شنیداری با صاحب‌نظران، منتقدان سینمایی و خردمندان رسانه‌ای، تولید محتوای تخصصی و اطلاع‌رسانی شفاف از ظرفیت‌های فرهنگی‌- هنری بنیاد و نگارش پیوست‌های رسانه‌ای برای آثار تولیدی»، به عنوان بخشی از وظایف مدیر روابط عمومی بنیاد ذکر شده است.

در کارنامه فعالیت‌های فرهنگی مصطفی محمودی، مدرس دانشگاه، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و منتقد دو عرصه سینما و تئاتر، نخستین مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیریت روابط عمومی جشنواره‌های بین‌المللی و ملی در حوزه‌های تئاتر و سینما و دبیر کل اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه (نمایش خانگی) به چشم می‌خورد.