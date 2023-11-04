به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزانان لهستان که شامگاه سه شنبه نهم آبان مقابل زاویشا در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برای اولین بار در این فصل برای تیم خود به میدان رفت گفت‌وگویی را با سایت باشگاه انجام داده است.

او درباره اولین بازی خود برای لخ پوزانان گفت: دقایقی که در زمین بودم عملکردم خوب بود و قبل از شروع مسابقه حس فوق العاده ای داشتم از اینکه می‌توانم به تیم خود کمک کنم. دوست دارم این روند ادامه دار باشد و روز شنبه مقابل «روخ چورزوو» هم به من فرصت بازی کردن برسد.

قلی زاده در خصوص هواداران لخ پوزانان بیان کرد: در خانه بازی داریم و تعداد زیادی از هوادارانمان برای تماشای بازی به ورزشگاه خواهند آمد و امیدوارم برای اولین بار مقابل آنها بتوانم بهترین عملکردم را داشته باشم.

وینگر تیم ملی ایران درباره میزان آمادگی بدنی خود اظهار داشت: کاملاً آماده چالش‌ها هستم و هیچ مصدومیتی ندارم. پس از مدت طولانی که درگیر مصدومیت بودم اکنون به راحتی می‌توانم به تمرین بپردازم و در ۹۰ دقیقه بازی کنم.

مهمترین چیز از دیدگاه او این است که کاملاً سالم است و برای مقابله با چالش‌ها آماده است. قلی زاده در این مورد گفت: مشکلات سلامتی من ۱۰۰ درصد پشت سرم است، این یک آرامش بزرگ برای من است که دیگر نباید به آن فکر کنم.

این بازیکن در پایان تاکید می‌کند: احساس می‌کنم کاملاً آماده تمرین و بازی هستم، این مهمترین چیز برای من پس از این وقفه طولانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال لخ پوزانان و روخ چورزوو در هفته چهاردهم لیگ لهستان شامگاه شنبه سیزدهم آبان از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند. لخ پوزانان با ۲۵ امتیاز در رده سوم و روخ چورزوو با هشتم امتیاز در جایگاه هفدهم جدول قرار دارند.