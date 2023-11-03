آمریکا بخشی تعیین کننده ازتداوم جنگ درغزه است،نه قسمتی ازحل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طی ۲۴ گذشته؛ مجلس نمایندگان آمریکا کمک مالی ۱۴.۳ میلیارد دلاری را از جیب مالیات دهندگان آمریکایی برای رژیم صهیونیستی تصویب کرد.

وی ادامه داد: بلینکن وزیر خارجه آمریکا مجدداً به تل‌اویو سفر کرده است و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن مخالف آتش‌بس در ‎غزه است.

کنعانی افزود: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز با آتش‌بس در غزه مخالفت کرد و گفت اسرائیل نیازی به آتش‌بس ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: به این ترتیب آمریکا نشان داده که همچنان بخشی تعیین کننده از تداوم جنگ تمام عیار، جنایت جنگی و نسل‌کُشی علیه ملت ‎فلسطین است و نه بخشی از حل بحران.

وی تصریح کرد: آمریکا تمام اعتبار خود را برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست به خدمت گرفته، اما خداوند پیروزی ملت فلسطین را اراده کرده است.