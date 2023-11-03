به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جمع فعالان اقتصادی کردستان در سنندج اظهار کرد: مدیری که در میدان کار انجام دهد جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: معتقدیم عده‌ای از بدخواهان می‌خواستند کردستان را امنیتی کنند اما کردستان استانی فرهنگی است و استان کردستان در تاریخ تمدنی فرهنگ کرد جایگاه ارزشمندی دارد.

وی بیان کرد: حمله و تهاجم غرب به فرهنگ‌ها وخرده فرهنگ‌ها می‌خواهد داشته‌های اعتقادی و فرهنگی ملت جلوه نداشته باشد.

رئیسی بیان کرد: به تعبیر رهبر انقلاب قوم کرد دارای خصوصیات فرهنگی، هنری و تمدنی این مرز و بوم هستند و مدیران چه در حوزه فرهنگ، علم و دانش و چه در مسائل غیرفرهنگی باید به تصمیمات با حفظ هویت مرز و بوم توجه کنند.

رئیس جمهور بیان کرد: آنچه که جامعه را در برابر دشمن حفظ می‌کند هویت‌های اسلامی است که باید در کردستان مورد توجه باشد.

رئیسی اعلام کرد: باید کردستانی‌ها پاسداشت فرهنگی بودن استان باشند و برای صیانت از افراد این قوم و استان در مقابل هجوم‌ها باشند.

وی گفت: آنچه که کردستان را به ایستادگی و مقابله واداشت فرهنگ مردم این استان بود که مرز را حفظ و صیانت و شهید تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تصور می‌کند با جنایات شکست خود را می‌تواند جبران کند، افزود: این رژیم سخت در اشتباه است و جنایات در تاریخ قضاوت و داوری می‌شود.

وی اعلام کرد: آمریکا و چند کشور دیگر حامیان رژیم جنایتکار صهیونیست شده‌اند و نام آنها در تاریخ به نام جنایتکار ثبت شده است.



وی افزود: به تعبیر رهبری آنچه که فلسطین را در برابر استکبار حفظ کرده است مقاومت از سرزمین و ناموس در برابر هجوم بی‌رحمانه انسان‌هایی است که فقط نام انسان را دارند اما قلب‌شان مانند حیوان است.

حفظ هویت اسلامی در برابر هجوم فرهنگی

رئیس جمهور اعلام کرد: هر کسی که در کسوت انسانی است جنایات را نمی‌تواند قبول کند و حفظ هویت اسلامی و هویت ملی در مقابل هجوم فرهنگی ضروری است.



وی بیان کرد: کردستان فرهنگی باید نگاه فرهنگی داشته باشد و در پرتو این نگاه سایر اقدامات خود را پیش ببرد چرا که تعبیر ما از کردستان تعبیر مقام معظم رهبری یعنی «استان فرهنگی» است.

وی به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: اقتصاد کشاورزی، روستا، گردشگری، صنایع دستی، مرز به عنوان فرصت برای کردستان، همگی از فرصت‌های استان است که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارتباط با کشورهای اسلامی و کشورهای همسو سیاست ما است، افزود: باید تبادل ظرفیت داشته باشیم.



رئیس جمهور عنوان کرد: باید گام‌های تحولی در استان داشته باشیم بویژه در حوزه کشاورزی که در این راستا باید نسبت به کشاورزی در کردستان کار شود و هر چه استقلال کردستان را مهیا کند را بیشتر مورد توجه قرار داد که نیاز به کار جهادی مسئولان دارد.



وی افزود: راه‌اندازی بازار دائمی برای بانوان در حوزه صنایع دستی نیز باید مورد توجه باشد و فرمانداران نیز به این مقوله ورود کنند و تسهیلات لازم نیز به این مهم پرداخته شود.

رئیسی با بیان اینکه دانشگاه اتاق فکر کشور است، اضافه کرد: افرادی هستند که دارای مدارج عالی علمی شدند باید زمینه کار برایشان فراهم شود و به اساتید دانشگاه‌ها تاکید می‌کنم باید بر اساس نیاز کشور آموزش دهند و دانشگاه‌ها هم در راستای نیاز کشور رشته تحصیلی دایر کنند.



وی بیان کرد: دانشگاه ما باید در کنار اقتصاد بازار قرار گیرد و باید در صنعت، معدن و کشاورزی ارزش افزوده ایجاد کنیم.



وی با بیان اینکه ده طرح در حوزه نیرو در استان افتتاح شد، افزود: آب استان باید مدیریت شده و درست بهره‌برداری شود تا بخوبی مورد استفاده قرار گیرد.



رئیس جمهور اضافه کرد: باید از امکانات بهترین استفاده شود تا در حوزه‌های مختلف شاهد توسعه باشیم.



وی به مسئله بیکاری پرداخت و بیان کرد: اشتغال مسئله مهم ما است، بنای این دولت عبور از کنار چاله‌ها نیست و باید مسائل را شناخت و از پیش پای مردم مشکلات برداشته شود.



رئیسی با بیان اینکه باید پروژه‌های نیمه تمام به سامان برسد، اعلام کرد: بسیاری از دولت‌ها گرفتار مسائل سیاسی شدند و مردم را گرفتار کردند ما باید به کارآمدی نظام کشور، مردم را امیدوار کنیم و خداوند قطعاً به این نگاه برکت می‌بخشد.

وی با اشاره به اینکه باید دنبال چیزی باشیم که مشکل مردم را حل می‌کند، ادامه داد: روز گذشته حضور مردم در صحنه کردستان من را شرمنده کرد هرچند نگاه مردم نه به من طلبه بلکه به نظام و شهدا است.



وی اضافه کرد: باید دانایی‌ها را به توانایی‌ها ضمیمه کرد و دانش را در کشور افزایش داد و باید برای آینده زمینه‌های کار دانشگاهی به گونه‌ای که به شغل و کاری منتهی شود، توجه کرد.



رئیسی عنوان کرد: ساماندهی کولبری و داد و ستد و تجارت در منطقه مرزی و فعال شدن بازارچه‌های مرزی باید در راستای سامان تبادلات مرزی باشد تا مرزنشینان از آن منتفع باشند.



وی افزود: فضای کسب و کار و صدور مجوزها را در رفع موانع تولید داریم که قوانین زیادی در این حوزه وجود دارد که باید اجرایی شود و قوانین حتماً با حساسیت اجرایی شود. در حوزه کسب و کار همه برای رفع مانع اقدام کنند، بروکراسی که خسته کننده است در مسیر کارآفرین و سرمایه گذار حتماً برداشته شود.



وی با بیان اینکه نقدینگی هر چه به طرف تولید برود رشد و پیشرفت خواهیم دید که ارزشمند است، گفت: تحقق شعار امسال که وظیفه همه است باید با تولید افزایش یابد.

رئیس جمهور افزود: تله کابین توسط استاندار بررسی شود اگر ممکن است زیرساخت فراهم و امور سرمایه گذاری تسهیل یابد تا گردشگری را رونق دهد.



وی گفت: نماد حضور شرکت‌های بزرگ همراه با سرمایه برای استان اول افزایش سرمایه گذاری و دوم افزایش و رشد تولید است تا اقتصاد را ارتقا دهد و همه فعالان اقتصادی برای بهره وری اقتصادی فعالیت کنند.



رئیسی با اشاره به اینکه رسالت سنگینی در برابر ۵۴۰۰ شهید در کردستان داریم، افزود: این خاک یادآور رشادت و شهادت است و به یاد دارید که استان برای هر کار سرمایه‌ای ممکن نبود و در نهایت با کمک وحدت و انسجام نیروهای مسلح این فضا ممکن شده است تا زمینه توسعه یافتگی فراهم شود و باید کار بسیار انجام داد.



وی گفت: کار عادی شاید در کوتاه مدت جواب دهد اما در این استان کار جهادی و عزم و اراده والا نیاز است تا با امید آفرینی طرحی نو و ارزشمند با نگاه تحولی انجام شود. در زمینه کشاورزی، علمی و دانش نوین، اقتصادی و همه زمینه‌ها در زمان باقی مانده با نهایت استفاده بخش خصوصی را تقویت کنیم و موانع را برداریم. تعاونی‌ها فعال شود چون اینها موضوعات اثرگذار و مهم هستند که جلوه اقتصاد را تعالی می‌بخشند.