افزایش آلودگی هوا در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرشکار عصر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در روزهای اخیر با توجه به سکون هوا در اهواز و سایر شهرستان‌های خوزستان، شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم.

وی با بیان اینکه دلایل و منابع متعددی در آلودگی هوای اهواز و شهرهای صنعتی دخالت دارند، افزود: این روزها علاوه بر سایر منابع آلاینده متحرک و ثابت در اهواز، موضوع آتش زدن مزارع نیشکرها در خوزستان باعث تشدید آلودگی در استان شده است.

میرشکار با اشاره بهبود وضعیت هوای اهواز ادامه داد: اما در سایر شهرستان‌های خوزستان آلودگی هوا گزارش شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان به تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا اشاره و اضافه کرد: مصوب شد شرکت توسعه نیشکر از آتش زدن مزارع تا رفع سکون هوا خودداری کند، همچنین تعداد فلرهای اطراف اهواز کاهش یافته و مجوزهای مربوط دریافت شده تا تولید آن‌ها در کمترین میزان باشد.

میرشکار تاکید کرد: در صورت تداوم آلاینده‌ها و آلودگی هوا، کارهای لازم برای تعطیلی مدارس و اداره‌ها انجام خواهد شد.