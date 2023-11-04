تمهیدات اورژانس استان تهران برای مراسم ۱۳ آبان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی صبح شنبه در خصوص تمهیدات مرکز اورژانس تهران برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: نیروهای اورژانس تهران از ساعت ۶ صبح امروز (شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲) در قالب ۸ دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه موتورلانس و دو دستگاه اتوبوس آمبولانس برای خدمت رسانی به حاضران در مراسم حضور دارند.

رئیس اورژانس استان تهران با تاکید بر آماده باش کامل بالگرد این مرکز گفت: تمام پایگاه‌های اورژانس اطراف مراسم در حالت آماده باش کامل هستند.

توکلی در پایان گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه نیاز احتمالی می‌توانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند یا به اکیپ‌های مستقر در مراسم مراجعه کنند.