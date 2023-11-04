وزیر ارشاد از ۳ اثر فرهنگی هنری خراسان جنوبی رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، رییس مجمع نمایندگان استان و جمعی از مسئولان استان، شامگاه جمعه دوازدهم آبان در مراسم اختتامیه هفته فرهنگی از کتاب شهدای هنرمند استان (هنر مردان خدا) به نویسندگی حسین یوسفی، نماهنگ سید سپاه خراسان در خصوص شهید سید احمد رحیمی از شهدای هنرمند استان با صدای حاج صادق آهنگران، اولین کتاب قرآن نوشته رسم الخط قرآن طاها با قلم استاد پرویز نیک‌بین رونمایی کرد.

همچنین در این مراسم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، هنرمند و بازیگر استاد داریوش ارجمند، استاد اسماعیلی مود (پیشکسوت خوشنویسی)، استاد پرویز نیک‌بین (پیشکسوت خوشنویسی و نویسنده)،حسین یوسفی (نویسنده)، مدیر کانون فرهنگی و هنری حضرت زینب (س) برای کسب رتبه اول مناسبت‌های ملی و مذهبی، مدیر کانون فرهنگی و هنری امام صادق (ع) برای کسب رتبه اول کشور در قرائت تحقیق، مدیر کانون فرهنگی هنری عاشورا برای کسب رتبه اول در طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» تجلیل شدند.

در ادامه نمایندگان روستای دوستدار کتاب درمیان شهرستان درمیان و روستای اسفندیار شهرستان طبس که حایز رتبه برتر ملی در جشنواره روستا و عشایر شده‌اند مورد تجلیل قرار گرفتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه برای بازدید و افتتاح چند طرح همچنین حضور در برنامه‌های مختلف به مناسبت هفته فرهنگی خراسان جنوبی وارد بیرجند شد و در این سفر دو روزه از پروژه نیمه تمام تالار بزرگ شهر بیرجند و نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی استان بازدید کرد.

دیدار با خانواده این شهید گرانقدر، دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، افتتاح خانه فرهنگ بیرجند با ۲ هزار متر مربع زیربنا، بازدید از نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان استان و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان از برنامه‌های اسماعیلی در دومین روز سفر به این استان اعلام شده است.

قابل ذکر است، هفته فرهنگی خراسان جنوبی با شعار محوری «دیار علم و ایمان» از ۷ آبان آغاز شده است.