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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۹

وزیر کار در گفت‌وگو با مهر مطرح کرد؛

جزئیات شناسایی افراد بیکار در جامعه

جزئیات شناسایی افراد بیکار در جامعه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت شناسایی افراد بیکار در جامعه گفت: این موضوع با بررسی بیمه بیکاری قابل رصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، معضل بیکاری خود زمینه بزهکاری اجتماعی را فراهم می‌کند از این رو یکی از سیاست‌های دولت کاهش آمار بیکاری در کشور است. نیروی انسانی جوان سرمایه ملی بوده که می‌تواند نقش اساسی در شکوفایی اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر سامانه‌های مختلف استخدامی بخش دولتی و خصوصی راه اندازی شده تا حلقه واسط نیروی انسانی و کارفرما باشد. اما یکی از گلایه‌ها، مهارت این افراد بوده که مورد تأیید کارفرماها به ویژه در بخش تولید نیست. آموزش مجدد این افراد حتی با مدرک آموزش عالی باعث هدر رفت سرمایه مالی و زمانی می‌شود بنابراین سوالی که مطرح است این است که چرا سرفصل‌های آموزش عالی تغییر نمی‌کند؟

سامانه‌هایی در خدمت اشتغالزایی

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کاهش نرخ بیکاری در کشور به مهر گفت: سامانه جست‌وجو شغل هم افراد جویای کار را شناسایی می‌کند و هم با راه اندازی این سامانه نیازمندی کارفرمایان مشخص می‌شود. با حذف واسطه‌ها افراد جویای کار می‌توانند به مراکز کار مراجعه کرده و در کمترین زمان فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در این سامانه نیازمندی آموزشی نیز مشخص خواهد شد که ما از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار افراد را شناسایی و کارجویان را به مراکز فنی و حرفه‌ای هدایت می‌کنیم تا آموزش‌های لازم را داشته باشند. در نهایت افراد به مراکز کاریابی مراجعه کرده و مشغول می‌شوند.

این مقام مسؤول اظهار کرد: با توجه به اقداماتی که از سوی دولت برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است توسعه زیرساخت‌ها، اهتمام به طرح‌های نیمه تمام و فعال کردن طرح‌های اقتصادی راکد و غیرفعال نیازمند به کار در بخش تولید کشور افزایش پیدا می‌کند.

ایجاد فرصت‌های شغلی

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سامانه فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد می‌کند. اما یک مساله این است که ممکن است کارجویان جذب شده و چند هفته یا ماه بعد به دلایلی از مجموعه جدا شوند. این آمار چگونه قابل رصد است؟

مرتضوی ادامه داد: کارگر در انتخاب شغل خود آزاد است و ما نمی‌توانیم کسی را الزام به این کنیم که باید در کار مورد نظر ادامه فعالیت داشته باشد.

وی افزود: اگر فردی به محل کاری رفت و تشخیص داد کار مورد نظرش نیست، می‌تواند به کارگاه دیگری مراجعه کند یا حتی می‌تواند خودش کارفرما شود. مهم این است که فرهنگ کار، علاقه‌مندی به کار، آموزش‌های مقدماتی برای اشتغال ایجاد شود که خوشبختانه بسترش هم به واسطه این سامانه و هم با اقدامات دیگری که در حال انجام است، فراهم شده است.

وی ادامه داد: درباره آمار بیکاری موضوع با بیمه بیکاری قابل رصد است اینکه چه تعداد بیکار شده‌اند و چقدر اشتغال پایدار انجام شده است.

هزینه‌کردهای چندباره ضروری است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات آموزشی در مراکز رسمی و غیررسمی پیگیری می‌شود تا در امر آموزش مهارت‌ها شاهد هزینه‌های چندباره نباشیم؟ گفت: ما هزینه اضافه نمی‌کنیم مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش‌های غیررسمی را ارائه می‌دهد و مراکز آموزش عالی آموزش‌های تخصصی و رسمی را ارائه می‌دهد هر یک در جای خودش لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: در نهایت کاری که ما باید انجام دهیم باید تلاش کنیم هم در دانشگاه‌ها و هم در آموزش و پرورش، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را افزایش دهیم و دانشکده‌های آموزش فنی و حرفه‌ای را که به صورت کاربردی باشند راه اندازی شوند.

مرتضوی در پایان اظهار کرد: از سوی دیگر اگر کسی دنبال تخصصی بود مثلاً نیاز داشت ۳ ماه آموزش ببیند در واقع آموزش‌های کوتاه مدت با مراکز فنی و حرفه‌ای انجام شود. در واقع آموزش‌های بلندمدت و تخصصی در حوزه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید پیگیری شود.

کد مطلب 5929540
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      2 0
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      سلام چند ساله بیکاری مریض هستم حق شهروندی زیر صفر است ممنون از دل سوزان ظاهری
    • زینب IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      2 0
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      باسلام ۳۹سالمه دارای مدرک ارشدحسابداری.کی جویای حال ماشده
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
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      به جای افغانی دعوت کردن به هموطن خودتان کار بدهید اففانهارا بیرون کنید معشیت وامنیت واقتصاد ایرانی رابه خطر انداختند
    • حامد IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
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      شما یه طرحی رو اجرا کنین که افراد با کار را شناسایی کنید چون اینجوری زود به نتیجه میرسید
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
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      آقای وزیر اول برو حقوق کارگر رو که پایمال کردی درست کن مابقی کارهات پیشکشت....
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
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      برای اشتغالزایی شرکت تعاونی ثبت کردیم پنچ سال هیچ کونه وام حمایت نشد الان پنچ نفر تحصیل کرده بی کار هستیم آیا ظلم نیست
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
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      نظر خوبی هست
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
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      آقای وزیر این صندلی ها به هیچکس وفا نکرده به شما هم مطمئن باش وفا نخواهد کرد گفتی من روستا زاده هستم آقای مهندس مرتضوی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را درست کن

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