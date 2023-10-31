۳ فضانورد چینی به زمین بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، آژانس فضایی سرنشین دار چین اعلام کرد جینگ هایپنگ، ژو یانگژو و گوی هایچائو همراه کپسول بازگشت شنژو ۱۶ در ساعت ۰۰:۱۰ بامداد ۳۱ اکتبر در منطقه فرود دانگ فنگ فرود آمدند.

کپسول شنژو ۱۶ روز گذشته ساعت ۱۲ و ۲۷ دقیقه به وقت گرینویچ از ایستگاه فضایی تیانگونگ جدا شد. هایپنگ و همراهانش قبل از ترک ایستگاه فضایی چین، کنترل آن را به خدمه ماموریت شنژو ۱۷ سپردند.

فضانوردان این ماموریت اقدامات مختلفی انجام دادند؛ هایپنگ و یانگژو برای کشت سبزیجات یک راهپیمایی فضایی ۸ ساخته انجام دادند. علاوه بر آن فضانوردان یک سخنرانی زنده انجام دادند که به همراه آن یک شمع نیز در ایستگاه فضایی تیانگونگ روشن شد.

شنژو ۱۶ پنجمین ماموریت سرنشین دار چین به ایستگاه فضایی تیانگونگ در مدار زمین بود. خدمه شنژو ۱۷ تا ۶ ماه دیگر در آزمایشگاه فضایی این کشور اقامت می کنند.

چین تصمیم دارد تیانگونگ را فعال نگه دارد و حداقل ده فضانورد به آنجا بفرستد. این کشور همچنین قصد دارد ایستگاه فضایی Tشکل را که اکنون شامل ۳ ماژول است، گسترش دهد.