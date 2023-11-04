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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

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حضور مردم آبدانان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

حضور مردم آبدانان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

ایلام- مردم آبدانان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، آبدانانی ها در ۱۳ آبان ضمن حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل و حامیانش با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.

مردم شهید پرور، ولایت مدار و انقلابی آبدانان این بار مصمم‌تر از گذشته و با شکوهی وصف ناپذیر در صفوفی به هم پیوسته و یک صدا، ندای استکبار ستیزی خود را به گوش آمریکا و غاصبان صهیونیست و مجامع جهانی رساندند و خواستار برچیده شدن بساط ظلم و ستم و بنیان عنکبوتی اسرائیل غاصب شدند.

کد مطلب 5929643

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