حضور مردم آبدانان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، آبدانانی ها در ۱۳ آبان ضمن حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل و حامیانش با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.

مردم شهید پرور، ولایت مدار و انقلابی آبدانان این بار مصمم‌تر از گذشته و با شکوهی وصف ناپذیر در صفوفی به هم پیوسته و یک صدا، ندای استکبار ستیزی خود را به گوش آمریکا و غاصبان صهیونیست و مجامع جهانی رساندند و خواستار برچیده شدن بساط ظلم و ستم و بنیان عنکبوتی اسرائیل غاصب شدند.