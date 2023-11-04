بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان ماه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با بیان اینکه امروز فلسطین و غزه به خط مقدم مبارزه علیه استکبار تبدیلشده است تاکید کرد:در این شرایط همه دولتمردان مسلمان، روشنفکران، علما، گروههای مردم، بهویژه جوانان تحصیلکرده باید به هر نحو ممکن نقشآفرینی و روشنگری کنند.
متن بیانیه این نهاد به مناسبت ۱۳ آبان ماه؛ روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
کونا لِلظّالِمِ خَصماً وَ لِلمَظلومِ عَوناً.
حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) : دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید.
نهجالبلاغه، نامه ۴۷
روز ۱۳ آبانماه در حیات مبارزاتی ملت بزرگ ایران یادآور سه حادثهی تاریخیِ تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار وحشیانه دانشآموزان نوجوان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانهی جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ است. حوادثی که در یکطرف آن ملت ایران و امام راحل بهعنوان مظهر مبارزه و استقامت قرار دارد و در طرف دیگر هم دولت مستکبر آمریکا قرارگرفته است.
در حقیقت فرارسیدن ۱۳ آبانماه همواره این حقیقت را به ما گوشزد میکند که هرگز نباید سلطه قدرتهای استکباری را از یاد و خاطرمان به فراموشی بسپاریم و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی این وظیفه بر دوش ما قرار دارد که به تبیین اهداف وقایع بهیادماندنی در این روز الهی بپردازیم و چراغ راهی برای نوجوانان و جوانان دانشآموز و دانشجو که به معنای واقعی کلمه میوهی دل ملّت و امید آینده کشور هستند، باشیم.
امروز ملت مسلمان و انقلابی ایران و بهویژه نوجوانان و جوانان دانشآموز و دانشجو در حالی به گرامیداشت این مجاهدتهای تاریخی میپردازند که ملتهای آزاده در اقصی نقاط گیتی بیدار گشته و علیه حکومتهای جور به حرکت درآمدهاند.
در این روزها فلسطین و غزه به خط مقدم مبارزه علیه استکبار تبدیلشدهاند و انجام عملیات «طوفان الاقصی» یک شوک عظیم تاریخی به دنیای استکبار و فرزند ناخلفش، اسرائیل بود.
غزه دیگر میدانِ اسرائیل نیست، بلکه میدانِ حق و باطل و میدانِ استکبار و ایمان است؛ بهحق باید گفت که مبارزات این مردم مظلوم که بهنوعی با تمام کشورهای استکباری دنیا در جنگ هستند و بهتبع آن اتحاد و بیداری مسلمانان در تمامی جهان در حال عوض کردن صفحههای تاریخ و رقم زدن وقایعی شگفت است؛ وقایعی عظیم که نویدبخش ِ گشودن فصلی جدید در جهان است، فصلی که از آن به عنوان نظم نوین جهانی یاد میکنند.
در این شرایط همه دولتمردان مسلمان، روشنفکران، علما، گروههای مردم، بهویژه جوانان تحصیلکرده باید به هر نحو ممکن نقشآفرینی و روشنگری کنند، چراکه نهضت تبیین و روشنگری چیزی نیست که متوقفشدنی باشد یا از انسان مسلمان مبارز ساقط شود. تمام زندگی و حیات مسلمان مبارز، روشنگری و تبیین برای نیل حق و حقیقت است.
و اینک در آستانه یومالله ۱۳ آبان، جهادگران نهاد انقلابی جهاددانشگاهی ضمن گرامیداشت این روز اعلام میکنند که همگام با سایر آحاد مردم در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبانماه شرکت نموده و با اعلام انزجار از جنایات رژیم کودککشِ صهیونیستی، با تبعیت از دستورات رهبر معظم انقلاب و با بسیج همهی توانمندیها و امکانات فکری و عملی در راه عزت و استقلال کشور عزیزمان بیشازپیش و در مسیر انتقال تجربیات و عبرتها به نسل جوان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
نظر شما