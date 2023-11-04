اورژانس تهران در هفته گذشته ۲۶ هزار و ۶۸۷ ماموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، در ارتباط با حوادث هفته گذشته (۵ الی ۱۲ آبان) اظهار داشت: طی این مدت در مجموع ۲۶۶۸۷ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۶۷۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲۱۰۰۹ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی گفت: در این مدت ۵۲۲۶۰ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۵۹۹ تماس‌های مزاحم با این مرکز بوده است.

توکلی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۹۷۵ مورد حوادث ترافیکی و ۲۲۷۱۲ حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی افزود: طی هفته گذشته، اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

توکلی تصریح کرد: تصادف پراید با پرشیا با ۷ مصدوم از حوادث مهم این هفته بود.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران گفت: در این بازده زمانی ۱۹ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند.