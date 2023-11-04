مهلت شرکت در «جشنواره أنا مِن حسین» تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت شرکت در «جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری أنا مِن حسین» تا پایان آذر ۱۴۰۲ تمدید شد.
با اعلام دبیرخانه این جشنواره، هنرمندان، نویسندگان و فعالان زمینههای مختلف فرهنگی و هنری میتوانند آثار خود را تا سیام آذرماه به این دبیرخانه ارسال نمایند.
شایان ذکر است که «جشنواره فرهنگی هنری أنا مِن حسین» در پنج بخش زیر برگزار میشود:
۱. بخش سینمایی (با چهار شاخه: ۱. فیلم کوتاه داستانی ۲. مستند کوتاه ۳. پویانمایی ۴. فیلمنامه)
۲. بخش شعر (با چهار شاخه: ۱. شعر کلاسیک ۲. شعر نو ۳. شعر کودک و نوجوان ۴. نوحه سرایی)
۳. بخش آثار مکتوب (با دو شاخه: ۱. مقاله ۲. کتاب)
۴. بخش محتوای فضای مجازی (با سه شاخه: ۱. موشن گرافی ۲. پادکست ۳. نماهنگ)
۵. بخش ایدههای خاص
گفتنی است «بنیاد بین المللی عاشوراء» با همکاری "آستان مقدس امام حسین (ع) "، "مجمع جهانی اهلبیت (ع) "، "حوزه هنری انقلاب اسلامی" و برخی نهادهای فرهنگی و هنری، “جشنواره أنا مِن حسین” را در شاخههای مذکور با موضوع «پیوندهای پیامبر اکرم محمد مصطفی (ص) با فرزند شهیدش امام حسین (ع)» برگزار میکند.
علاقمندان میتوانند برای دسترسی به فراخوان و فرم ثبت نام به سایت جشنواره (با آدرس ihp-festival.com) مراجعه نمایند.
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۱۵۱۲۲۶۳ در پیامرسانهای «ایتا» و «بله» پیام ارسال نمایند.
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