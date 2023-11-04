به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ایرانشهر، نمایش «اتاقی در هتل» نوشته‌ نیل سایمون‌ با برگردان شهرام زرگر و مجید مصطفوی و کارگردانی مونا فرجاد در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.

این نمایش با بازی مسعود میرزاد، روژانو ارجمند و مونا فرجاد از روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ۲۰:۱۵ اجراهای‌ خود را در سالن حمید سمندریان‌ آغاز می‌کند.

سایر عوامل‌ نمایش «اتاقی در هتل» عبارتند از مجری طرح: رها جهان‌شاهی، مدیر پروژه: سیدمحمدامین حسینی، طراح صحنه: مسعود رنجبر، طراح لباس: آذر نجیبی، طراح نور: حمید جلالی، طراح صدا: ندا محسنی، طراح گرافیک: سینا افشار، عکاس: حسین‌ خدارتی، دستیار کارگردان: حامد مبردی.