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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

مونا فرجاد به جمع کارگردان‌های تئاتر پیوست/ اجرای «اتاقی در هتل»

مونا فرجاد به جمع کارگردان‌های تئاتر پیوست/ اجرای «اتاقی در هتل»

نمایش «اتاقی در هتل» نوشته‌ نیل سایمون‌ به کارگردانی مونا فرجاد در سالن سمندریان تماشاخانه‌ ایرانشهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ایرانشهر، نمایش «اتاقی در هتل» نوشته‌ نیل سایمون‌ با برگردان شهرام زرگر و مجید مصطفوی و کارگردانی مونا فرجاد در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.

این نمایش با بازی مسعود میرزاد، روژانو ارجمند و مونا فرجاد از روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ۲۰:۱۵ اجراهای‌ خود را در سالن حمید سمندریان‌ آغاز می‌کند.

سایر عوامل‌ نمایش «اتاقی در هتل» عبارتند از مجری طرح: رها جهان‌شاهی، مدیر پروژه: سیدمحمدامین حسینی، طراح صحنه: مسعود رنجبر، طراح لباس: آذر نجیبی، طراح نور: حمید جلالی، طراح صدا: ندا محسنی، طراح گرافیک: سینا افشار، عکاس: حسین‌ خدارتی، دستیار کارگردان: حامد مبردی.

کد مطلب 5929816
سید امیر شایان حقیقی

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