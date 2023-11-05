به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خدایان کهن» به کارگردانی بیاینا محمودی به مدت ۶ شب در سالن کومیتاس باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات روی صحنه می‌رود. این نمایش بر اساس متنی نوشته لوون شانت آماده شده است و تمامی عوامل و بازیگران آن را هنرمندان ارامنه تشکیل می‌دهند.

بازیگران این نمایش عبارتند از اِروین ‌گالستیان، زوریک شهبازی، بیاینا ‌محمودی، گارنی ‌شاه ‌مرادیان، گامر ‌آبنوسی، ودی برزگر نظری، شاریس ملکم آبکار، ملان صفیان، آنوشیک آبدالیان، گایانه شاه نظریان، املیا خداوردیان، کارولین خدادیان.

در خلاصه داستان «خدایان کهن» آمده است: در جزیره‌ای متروک چند راهب به کمک شهربانویی ثروتمند کلیسایی را بنا می‌کنند. برادر شهربانو به همراه دخترش برای دیدن کلیسای در حال ساخت به جزیره می‌آیند. پس از ملاقات راهب جوان با دختر ارباب (برادر شهربانو) همه چیز تغییر می‌کند.‌

نمایش «خدایان کهن» به تهیه‌کنندگی باشگاه فرهنگی ورزشی سیپان و به نویسندگی و کارگردانی بیاینا ‌محمودی به مدت ۶ شب و در روزهای ۱۷، ۱۸، ۱۹و ۲۳، ۲۴، ۲۵ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در سالن کومیتاس (باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات) واقع در خیابان جمهوری، بعد از خیابان سی تیر (به سمت غرب)، کوچه نوبهار، نبش کوچه مهر روی صحنه می‌رود.