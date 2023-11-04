به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبارستیزی پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
«با حمد و ستایش به محضر باریتعالی و درود بر پیامبر خاتم (ص) و اهل بیت کرامش که چراغ راه بشریتاند
یومالله ۱۳ آبان که روز ملی مبارزه با استکبارستیزی نامگذاری شده است، یادآور رشادت و مجاهدت جمعی از دانشآموزان و دانشجویان آگاه در راه مقابله با سلطهگری آمریکا بود که با شهادت خود، ندای حقطلبی و روشنگری را در جامعه طنینانداز کردند و برگ زرینی در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور ثبت کردند.
۱۳ آبان با سه واقعه تاریخی و سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی مرتبط است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره)، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و شهادت جمعی از دانشآموزان در محوطه دانشگاه تهران بود که در هر مقطع این وقایع نقش و اثراتی در جنبش مردمی انقلاب ایفا کرده و تاکیدی بر تحقق حقانیت، استقلال و آزادیخواهی ملتی بود که سالها از سلطهگری بیگانگان و استبداد رنج می بردند.
مسلماً تجربه یومالله ۱۳ آبان مسئولیت مهمی بر دوش دانشگاهیان و دانشآموزان ایران اسلامی نهاده است به طوری که نخبگان و فرهیختگان جامعه باید در کنار جوانان این سرزمین با تکیه بر تعهد و تخصص برخاسته از ایمان و خودباوری در حفظ آزادی، استقلال و توسعه کشور بیش از پیش کوشا باشند.
بیشک جنایتهای آمریکا علیه نظام و ملت ایران فراموشناشدنی است و سیزدهم آبان، فرصتی مغتنم برای بازخوانی دشمنی استکبار جهانی علیه ملت با صلابت ایران اسلامی است و تبیین دستاوردها و موفقیتهای انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف و پس از چهار دهه مقاومت برابر زورگوییها، توطئهها و فشارهای ظالمانه توسط جامعه دانشگاهی ضرورت دارد.
امروز رژیم آدمکش صهیونیستی که مردم بیدفاع و کودکان و زنان در غزه را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده است، نمونهای دیگر از رویکردهای استکبار جهانی آمریکا در منطقه است که با حمایتهای خود بر تداوم نسلکشی و جنایت علیه بشریت در فلسطین اشغالی صحه میگذارد و ضرورت دارد در این روز بزرگ فریاد آزادیخواهی و مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان برسد و افکار عمومی در سراسر دنیا نسبت به این رویدادهای تلخ منطقه آگاه شوند و نهضتی فراگیر برای توقف این ماشین آدمکش تشکیل شود.
امید است روز ملی استکبارستیزی، تجدید میثاق ملت شریف ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی و سرمنشاء روشنگری مردم ستمدیده در سراسر جهان باشد.
ضمن گرامیداشت یوم الله سیزدهم آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی و یاد شهیدان این راه، از همه دانشآموزان، آموزگاران، دانشجویان و استادان گرانقدر خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی میخواهم در کنار سایر اقشار جامعه با شرکت در راهپیمایی باشکوه این روز مهم، بیزاری خود از استکبار جهانی را ابراز کنند.»
نظر شما