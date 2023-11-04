افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در البرز به ۳۶

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شمسی با اشاره به افزایش تعداد خدماتی که دستگاه قضا به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور در شعب قضائی به مراجعین از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌کند، گفت: با توجه به نیازسنجی انجام شده و نیاز به افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سطح استان البرز، در سال ۱۴۰۱ با برگزاری آزمون و مصاحبه متمرکز کشوری تلاش شد تا با پذیرش دفاتر جدید، نسبت به افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سطح استان البرز اقدام شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ با معرفی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون و مصاحبه تخصصی به دادگستری کل استان البرز، در مرداد ماه اقدامات لازم برای تأسیس و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جدید در شهرستان‌های کرج و فردیس انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد چهار دفتر جدید تأسیس شده که سه دفتر در شهر کرج و یک دفتر در شهر فردیس است و تعداد دفاتر استان البرز به ۳۶ رسیده تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جدید به آدرس‌های افتتاح شده یا در شرف افتتاح بوده و در حال ارائه خدمت به مردم شریف استان هستند که شامل دفتر خدمات قضائی جدید فردیس به آدرس ابتدای خیابان شهید قریشی شمالی است.

آدرس دفاتر جدید در کرج نیز بدین شرح است:

- کرج – میدان کرج (ابتدای خیابان شهید بهشتی) – روبروی کلانتری مرکزی

- کرج (در شرف افتتاح ) – غرب به شرق خیابان شهید بهشتی – بعد از خیابان حدادی – مجتمع تجاری اداری البرز – بلوک c

- کرج (در شرف افتتاح ) – غرب به شرق خیابان شهید بهشتی – روبروی خیابان ولیعصر (روبروی بوستان نرگس).