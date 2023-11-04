بیش از ۳۹ کیلوگرم تریاک در دورود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی جابه‌جایی مقادیری مواد مخدر توسط دو سوداگر مرگ با یک دستگاه سواری پیکان از استان‌های جنوبی کشور به لرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دورود قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در محورهای مواصلاتی این شهرستان مستقر و با مشاهده سواری پیکان موردنظر آن را در ورودی دورود متوقف و در بازرسی از آن ۳۹ کیلو و ۱۱۵ گرم تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه دو سوداگر مرگ دستگیر شده است، گفت: مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر از اولویت‌های اصلی پلیس است و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.