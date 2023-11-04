۷ مخزن ذخیره آب آشامیدنی در مازندران احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده اظهار داشت: به منظور افزایش ذخیره آب آشامیدنی و توان انتقال در راستای مقابله با کمبود آب ۷ باب مخزن ذخیره به حجم سه هزار و ۷۵۲ متر مکعب در شهرهای بهشهر، ساری، قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه، بابل و چالوس طی شش ماهه اول سال جاری احداث شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی اعتبار ساخت این مخازن را ۱۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حال حاضر احداث ۱۴ باب مخزن ذخیره آب شرب دیگر نیز در شهرهای بهشهر، ساری، سیمرغ، بابل، فریدونکنار، محمودآباد، سرخرود، نور، ایزدشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن و رامسر در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: حجم این مخازن پنج هزار و ۴۰۰ متر مکعب است که با اعتباری بالغ بر ۲۷۳ میلیارد ریال در دست ساخت است.