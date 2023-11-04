ندای مقاومت در تمام جهان طنین انداز است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز یوم الله ۱۳ ابان ماه راهپیمایی با شکوه مردم شهرستان خلیل آباد در این شهر با شکوه خاصی برگزار شد.

شرکت کنندگان در مراسم درحالی که امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای تامین و اداری در کنار خیل عظیم دانش آموزان و اقشار مختلف مردم مسیر خیابان امام خمینی از مقابل آموزش و پرورش تا میدان مرکزی را طی کردند با شعارهای مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، ضمن محکوم کردن کشتار مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت و پشتیبانی خود را از مردم غزه اعلام داشتند.

حضور مردم موجب دلگرمی ملت فلسطین و غزه است

حجت الاسلام محمدعلی دستجردی، امام جمعه خلیل آباد در سخنانی با بیان اینکه امریکا و اسراییل روزهای پایانی عمر خود را سپری می کنند، اظهار کرد: امروز روز استقامت و نشان دادن اقتدار ملت ایران است که همچنان که در طول ۴۴ سال گذشته این مردم ایران نشان دادند و پای نظام ایستادند.

وی گفت: حضور مردم موجب دلگرمی ملت فلسطین و غزه است و بخود ببالید که این توفیق نصیب همه ما شد تا در جریان راهپیمایی حضور داشته باشیم و شرکت کنیم.

دستجردی اظهار کرد: با پشتیبانی از منویات رهبری انقلاب و علمدار ایران اسلامی به پیش می رویم و صبح ظفر نزدیک است.

امام جمعه خلیل آباد، با بر شمردن دستاورد های انقلاب اظهار کرد: امروز ندای مقاومت نه تنها در ایران و غزه بلکه در تمام جهان طنین افکن است.

گفتنی است؛ در پایان ضمن قرائت پایانی ۱۳ آبان پرچم های امریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.