یه گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح سه شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) به بیانات رهبر انقلاب اشاره و اظهار کرد: دختران حجاب را یک مسئله دینی، زهرایی و زینبی ببینند، چرا که این حکم خدا است و پیش از انقلاب نیز وجود داشته است.

امام جمعه دیر تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند با القای دولتی و حکومتی بودن حجاب، جوانان را از آن دور کند، در حالی که ریشه آن در آیات قرآن است و پیروی از آن لازمه تبعیت از خداست.

سابقه دشمنی ذاتی آمریکا

امام جمعه دیر با رد این ادعا که دشمنی آمریکا تنها به خاطر شعار "مرگ بر آمریکا" یا تسخیر لانه جاسوسی است، به سوابق جنایتکارانه آمریکا قبل از انقلاب از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون اشاره کرد.

وی تصریح کرد: دشمنی آمریکا با ما یک مسئله ذاتی است؛ آن‌ها تسلیم شدن ما را می‌خواهند و می‌خواهند ما مانند بره مقابل آن‌ها تسلیم باشیم.

حسینی همچنین با انتقاد شدید از افرادی که چهره آمریکا را بزک می‌کنند، اظهار داشت: برخی افراد مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کنند.

وی به تجربه مذاکرات اخیر با آمریکایی‌ها اشاره کرد و گفت: همزمان با مذاکرات، آمریکا به رژیم صهیونیستی چراغ سبز حمله به ایران نشان داد که منجر به شهادت بیش از هزار نفر کودک و زن و مرد و سرداران و دانشمندان ما شد و پس از آن خود آمریکایی‌ها نیز حمله کردند؛ بنابراین، اصرار بر مذاکره با جنایتکاری که می‌گوید تسلیم شوید، بی‌معناست. مسئله ایران و آمریکا، مسئله سلطه‌پذیری و سلطه‌گری است.

ضرورت بصیرت تاریخی

حسینی با یادآوری وقایع ۱۳ آبان ۴۳ (تبعید امام) و ۱۳ آبان ۵۷ (به شهادت رساندن دانش‌آموزان)، و همچنین جنایات آمریکا پس از انقلاب مانند جنگ تحمیلی، حمایت از صدام و حادثه هواپیمای مسافربری، تأکید کرد: شعار مرگ بر آمریکا از دل ملت‌های آزاده برمی‌آید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: برخی مسائلی مانند گرانی که ربطی به آمریکا ندارد، ناشی از ضعف مدیریتی است. به عنوان مثال، ارزی که برای نهاده‌های دامی به واردکننده داده می‌شود، از بازار آزاد سردرمی‌آورد.

امام جمعه دیر در پایان جوانان را به مطالعه تاریخ برای اطلاع از جنایات آمریکا دعوت کرد و گفت: ما باید قدرت علمی، مدیریتی، انس با قرآن و تبعیت از رهبری را در خود تقویت کنیم تا بتوانیم در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنیم.