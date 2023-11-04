جسد سوخته مردی جوان در سرفاریاب کشف شد/ آغاز تحقیقات پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله خلیلی افزود: حوالی ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه روز گذشته گزارشی مبنی بر کشف جسدی در محدوده منطقه «آب حیات» بخش سرفاریاب واقع در جاده قدیم «سرفاریاب به سادات» توسط عشایر منطقه به پلیس داده شد.

خلیلی تصریح کرد: مأموران پلیس و بازرس دستگاه قضائی در محل حاضر شده که با بررسی و معاینه جسد مشخص شد جسد سوخته مربوط به مردی ۲۰ تا ۲۵ ساله است.

وی با بیان اینکه آثار سوختگی روی صورت مقتول مشهود بود و به همین دلیل قابل شناسایی نبود، خاطرنشان کرد: وضعیت ظاهری جسد اینگونه نشان می‌داد که طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل این اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چرام گفت: جسد پس از تشکیل پرونده با هماهنگی دستگاه قضائی برای شناسایی هویت تحویل پزشکی قانونی شده است.

خیلی تصریح کرد: تحقیقات از سوی پلیس برای بررسی علل و انگیزه چنین کاری، مشخص شدن هویت جسد و شناسایی عاملان این قتل در حال انجام است.