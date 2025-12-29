  1. استانها
پلیس وظیفه‌شناس چرامی رشوه ۳۵۵ میلیون ریالی را رد کرد

چرام-فرمانده انتظامی چرام از رد رشوه ۳۵۵ میلیون ریالی توسط مأموران پاسگاه انتظامی سادات امامزاده علی (ع) و معرفی متهم به مرجع قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله خلیلی اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی سادات امامزاده علی (ع) شهرستان چرام حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی کاپ را مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز کشف شد و راننده خودرو که خود را در معرض برخورد قانونی می‌دید، برای چشم‌پوشی مأموران از جرم ارتکابی، مبلغ ۳۵۵ میلیون ریال را به‌عنوان رشوه پیشنهاد داد.

فرمانده انتظامی شهرستان چرام با تأکید بر سلامت، عزت نفس و پایبندی مأموران به قانون تصریح کرد: مأموران انتظامی بدون توجه به این پیشنهاد غیرقانونی، رشوه را رد کرده و پس از توقیف خودرو، متهم را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ خلیلی با قدردانی از عملکرد مأموران انتظامی، بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با جرایم و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد.

