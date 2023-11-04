  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۹

مهر گزارش می‌دهد؛

فریاد مرگ بر اسراییل همدلی قروه‌ای‌ها با غزه

فریاد مرگ بر اسراییل همدلی قروه‌ای‌ها با غزه

قروه- فریاد بلند مرگ بر اسراییل در شهرستان قروه با حضور همه مردم این شهر بیانگر همدلی و همدردی قروه‌ای‌ها با مسلمانان غزه است.

خبرگزاری مهر؛ اخبار استان‌ها؛ هم‌صدا و همدل با مردم مظلوم غزه به میدان آمده‌اند، فریادشان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است.

چندین سال پیش در اوایل انقلاب اسلامی با همین فریادها دشمن را از این آب و خاک راندند و امروز نیز در یوم‌الله ۱۳ آبان باز هم با همان فریاد خواهان نابودی رژیم صهیونیست و آمریکای جنایتکار شدند.

فریاد مرگ بر اسراییل همدلی قروه‌ای‌ها با غزه

مردمان متدین شهرستان قروه امروز به خیابان آمدند تا به دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی و مردم مظلوم جهان از جمله فلسطین و غزه فریاد مرگ بفرستند و خشم و انزجارشان را اینگونه از دشمنان نشان دهند.

کوچک و بزرگ، زن و مرد، دانش‌آموز و معلم، بازاری و مسئول همه به میدان آمدند و حماسه حضور را در شهرستان قروه به ارمغان آوردند.

امروز مردم قروه نشان دادند که غزه تنها نیست و فریاد مرگ‌بر اسرائیل تا نابودی کامل رژیم صهیونیست پا برجاست.

فریاد مرگ بر اسراییل همدلی قروه‌ای‌ها با غزه

فریاد این ملت بر هم زدن نظم ظالمانه دنیا است؛ فریاد دفاع از مظلومین است، فریاد دفاع از کسانی است که فریاد آنها به جایی نمی‌رسید و فریاد ملت بر سر دشمنی است که در هرجا حضور دارد کانون بحران است این مردم ۴۵ سال با جان و مال و دارایی‌های خود هزینه داده‌اند.

فریاد مرگ بر اسراییل همدلی قروه‌ای‌ها با غزه

و امروز مردم قروه همزمان با دیگر نقاط کشور با راهپیمایی خود شکوه و اتحاد و مقاومت ملتی را که تمام هیمنه دشمن را در هم شکست و بیش از این هم در هم خواهد شکست، به رخ جهانیان کشاندند.

فریاد مرگ بر اسراییل همدلی قروه‌ای‌ها با غزه

این ملت اینجا جمع شده‌اند تا به آمریکا و اسرائیل بگویند که اهل سازش نیستند و نخواهند بود.

کد مطلب 5930194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها