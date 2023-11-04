خبرگزاری مهر؛ اخبار استان‌ها؛ هم‌صدا و همدل با مردم مظلوم غزه به میدان آمده‌اند، فریادشان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است.

چندین سال پیش در اوایل انقلاب اسلامی با همین فریادها دشمن را از این آب و خاک راندند و امروز نیز در یوم‌الله ۱۳ آبان باز هم با همان فریاد خواهان نابودی رژیم صهیونیست و آمریکای جنایتکار شدند.

مردمان متدین شهرستان قروه امروز به خیابان آمدند تا به دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی و مردم مظلوم جهان از جمله فلسطین و غزه فریاد مرگ بفرستند و خشم و انزجارشان را اینگونه از دشمنان نشان دهند.

کوچک و بزرگ، زن و مرد، دانش‌آموز و معلم، بازاری و مسئول همه به میدان آمدند و حماسه حضور را در شهرستان قروه به ارمغان آوردند.

امروز مردم قروه نشان دادند که غزه تنها نیست و فریاد مرگ‌بر اسرائیل تا نابودی کامل رژیم صهیونیست پا برجاست.

فریاد این ملت بر هم زدن نظم ظالمانه دنیا است؛ فریاد دفاع از مظلومین است، فریاد دفاع از کسانی است که فریاد آنها به جایی نمی‌رسید و فریاد ملت بر سر دشمنی است که در هرجا حضور دارد کانون بحران است این مردم ۴۵ سال با جان و مال و دارایی‌های خود هزینه داده‌اند.

و امروز مردم قروه همزمان با دیگر نقاط کشور با راهپیمایی خود شکوه و اتحاد و مقاومت ملتی را که تمام هیمنه دشمن را در هم شکست و بیش از این هم در هم خواهد شکست، به رخ جهانیان کشاندند.

این ملت اینجا جمع شده‌اند تا به آمریکا و اسرائیل بگویند که اهل سازش نیستند و نخواهند بود.