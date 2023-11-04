سازمان فناوری اطلاعات ایران دستگاه برتر در حوزه پدافند غیرعامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز در همایش «بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل» که در سالن شهید قندی برگزار شد، سازمان فناوری اطلاعات ایران به دلیل انجام اقدامات و فعالیت‌های عملیاتی و کارآمد در حوزه پدافند غیرعامل به عنوان دستگاه برتر در حوزه وزارت ارتباطات معرفی و به همین مناسبت لوح تقدیری به دکتر محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس این سازمان اهدا شد.

در این رویداد که با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دکتر عیسی زارع پور، وزیر ICT، دکتر سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران کل حراست وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه برگزار شد، در ابتدا گزارشی از عمده‌ترین مأموریت‌ها و اقدامات این وزارت‌خانه در حوزه پدافند غیرعامل سایبری ارائه شد. سپس خلاصه‌ای از وضعیت رزمایش تابعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت و از فعالیت‌های انجام شده این وزارت‌خانه در جایگاه دستگاه برتر در حوزه پدافند غیرعامل کشور به عنوان الگو، متولی و محور اصلی پایداری و تاب‌آوری در ارائه خدمات یاد شد.

در این همایش هم‌چنین از دستگاه‌های برتر، اپراتورهای برتر، دبیران برتر کمیته و فعالان و تلاشگران حوزه پدافند غیرعامل در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر شد. در همین راستا، علاوه بر سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان دستگاه برتر، مدیرعامل ایرانسل به عنوان اپراتور برتر، دبیر کمیته پدافند غیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیر برتر کمیته و مدیر کل ICT استان اصفهان مورد قدردانی قرار گرفتند. گفتنی است مدعوین و حاضران این همایش در پایان این رویداد از نمایشگاهی که به همین مناسبت در محوطه مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار شده بود دیدار و از نزدیک با اهم اقدامات انجام شده در این زمینه بازدید کردند.