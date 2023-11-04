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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

اعطای زمین رایگان به خانوارهای تهرانی دارای چهار فرزند و بیشتر

اعطای زمین رایگان به خانوارهای تهرانی دارای چهار فرزند و بیشتر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: خانواده‌های تهرانی دارای چهار فرزند و بیشتر (زیر ۲۰ سال) برای ثبت‌نام و دریافت زمین رایگان تا پایان امسال مهلت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: تهرانی‌های دارای چهار فرزند و بیشتر (زیر ۲۰ سال) در صورت دارا بودن شرایط لازم، جهت دریافت زمین رایگان می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص خواهد داد که مطابق با فرآیندهای قانونی واگذاری زمین برای ۲۵۰۰ خانواده تهرانی در طرح پویش رحمت وزارت راه و شهرسازی در استان تهران تاکنون این موضوع عملیاتی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: واگذاری زمین با در نظر گرفتن ضوابط و همچنین صراحت ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بالمناصفه فی‌مابین به پدر و مادر صورت می‌گیرد. خانواده‌های چهار فرزندی و بیشتر که امکان بهره‌مندی از این قانون را دارند فرصت دریافت زمین رایگان تا پایان سال ۱۴۰۲ را دارند.

کد مطلب 5930254
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • زینب مشکانی IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
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      پاسخ
      سلام منچهارفرزند دارم به کجا مراجعه کنم برای زمین رایگان

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