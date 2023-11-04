  1. استانها
  2. قم
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

نمایشگاه عکس «طوفان الاقصی» در قم افتتاح شد

نمایشگاه عکس «طوفان الاقصی» در قم افتتاح شد

قم- نمایشگاه عکس «طوفان الاقصی» با نمایش تصاویری از مقاومت مردم مظلوم غزه و جنبش حماس در برابر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نگارخانه فرهنگ قم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات وحشتاک و جنون آمیز رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بی دفاع و مظلوم غزه که بر اثر آن نزدیک به ۱۰ هزار نفر از زنان و کودکان و مردم فلسطین به شهادت رسیدند، نمایشگاه عکس طوفان الاقصی در قم به همت حوزه هنری قم، انجمن عکاسان استان قم و خانه عکاسان حوزه هنری بعدازظهر شنبه افتتاح شد.

این نمایشگاه شامل تصاویر عکاسان رسانه‌هایی است که از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی به خصوص غزه حضور داشته‌اند.

در این نمایشگاه آثاری از عکاسان بین المللی از جمله محمد فائق ابومصطفی، یاسر قدیه، محمد صابر، ابراهیم ابومصطفی، علا بدرنه، محمد سالم، ایلان روزنبرگ، رونن ژولون، اشرف امرا، عمار عواد، مصطفی حسنا، بلال خالد، امیر کوهن، احمد زاکوت، انور امرو، محمد حمص، عادل حنا، سید خطیب، محمد عابد و محمد ترکمن به نمایش گذاشته شده‌است.

این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه فرهنگ واقع در ابتدای خیابان شهید فاطمی قم میزبان آحاد مردم شریف قم است.

کد مطلب 5930364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها