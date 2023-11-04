نمایشگاه عکس «طوفان الاقصی» در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات وحشتاک و جنون آمیز رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بی دفاع و مظلوم غزه که بر اثر آن نزدیک به ۱۰ هزار نفر از زنان و کودکان و مردم فلسطین به شهادت رسیدند، نمایشگاه عکس طوفان الاقصی در قم به همت حوزه هنری قم، انجمن عکاسان استان قم و خانه عکاسان حوزه هنری بعدازظهر شنبه افتتاح شد.

این نمایشگاه شامل تصاویر عکاسان رسانه‌هایی است که از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی به خصوص غزه حضور داشته‌اند.

در این نمایشگاه آثاری از عکاسان بین المللی از جمله محمد فائق ابومصطفی، یاسر قدیه، محمد صابر، ابراهیم ابومصطفی، علا بدرنه، محمد سالم، ایلان روزنبرگ، رونن ژولون، اشرف امرا، عمار عواد، مصطفی حسنا، بلال خالد، امیر کوهن، احمد زاکوت، انور امرو، محمد حمص، عادل حنا، سید خطیب، محمد عابد و محمد ترکمن به نمایش گذاشته شده‌است.

این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه فرهنگ واقع در ابتدای خیابان شهید فاطمی قم میزبان آحاد مردم شریف قم است.