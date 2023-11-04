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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

رییس فدراسیون تیراندازی اعلام کرد؛

ایجاد سایت تیراندازی در ۲۰۰۰ روستای کشور

ایجاد سایت تیراندازی در ۲۰۰۰ روستای کشور

ساری- رییس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران گفت: سایت تیراندازی در دو هزار روستای کشور احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار مازندران از ایجاد سایت‌های تیراندازی در دو هزار روستا خبر داد و اظهار کرد: در صورت ایجاد امکانات در روستاها، فدراسیون تفنگ موردنظر را تهیه خواهد کرد.

وی از دست‌اندرکاران ورزش تیراندازی مازندران خواست در ایجاد سایت‌های تیراندازی در روستاها همت گمارند و از این طرح بهره‌مند شوند.

۷ سالن تیراندازی احداث می‌شود

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان مازندران قول داد تا پایان امسال ۷ سالن تیراندازی در اختیار ورزشکاران این رشته قرار می‌گیرد.

علی رجبی وندچالی اظهار کرد: سالن‌های مدنظر فاقد تجهیزات و اسلحه هستند و انتظار داریم فدراسیون در این راستا حمایت‌های لازم را بعمل آورد.

وی افزود: مشکل قضائی سالن تیراندازی سیدرسول حسینی ساری که سالهاست درگیر مسائل حقوقی است مرتفع شده و حکم برائت نیز اخذ گردید و می‌توانیم مجدداً آن را بازگشایی کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، ۳ قطعه زمین در شهرهای ساری و نکا را برای راه‌اندازی سایت تیراندازی چندمنظوره پیشنهاد داد و گفت: زمین‌هایی در نکا، ساحل فرح آباد و ماهفروجک ساری داریم که می‌توانیم در اختیار هیأت تیراندازی مازندران قرار دهیم.

کد مطلب 5930371

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