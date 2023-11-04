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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

پیش از عزیمت به محل ماموریت؛

سرکنسول جدید ایران در جده با امیرعبداللهیان دیدار کرد

سرکنسول جدید ایران در جده با امیرعبداللهیان دیدار کرد

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده در آستانه عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زرنگار ابرقویی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده در آستانه عزیمت به محل مأموریت، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و ضمن ارائه گزارشی از حوزه مأموریت خود برنامه‌های پیش رو در زمینه توسعه و ارتقا همکاری‌های کشورمان خصوصاً در زمینه‌های تجاری - اقتصادی و همچنین تسهیل امور حج و عمره زائران ایرانی بیت الله الحرام را تشریح کرد.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار جایگاه عربستان سعودی را در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برجسته دانست و بر اراده راسخ دولت مبنی بر گسترش مناسبات دو کشور و تعمیق همکاری‌های فیمابین در تمامی ابعاد تاکید کرد.

زرنگار ابرقویی پیش از این مسئولیت رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران در عربستان و سرپرستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض، رئیس اداره سوم خلیج فارس و سرپرست و معاونت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت را بر عهده داشته است.

کد مطلب 5930385

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