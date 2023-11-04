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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

تثبیت ۲۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

تثبیت ۲۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تثبیت دو هزار و ۶۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی یکی از ارکان و پیش‌زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است که بحث مالکیت افراد و حقوق متقابل دولت و مردم در میان است و نیازمند تلاش گسترده و دقت بالا است.

وی افزود: تمرکز بر روند رفع تداخل اراضی کشاورزی بر پلاک‌ها بایستی افزایش یابد چرا که با عرصه‌های مردم طرف هستیم؛ بنابراین بادقت لازم انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: در کمیسیون مربوطه ۱۰ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود هفت هزار و ۵۲۰ هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت میزان بیش از دو هزار و ۶۸۰ هکتار به‌عنوان اراضی غیر ملی تثبیت شد.

کد مطلب 5930404

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