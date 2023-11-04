به گزارش خبرنگار مهر، تمامی اساتید حوزه و دانشگاه، صاحبنظران، پژوهشگران، فرهنگیان، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و طلاب سطوح عالیه می توانند در اولین کنفرانس ملی علمی و تخصصی نهج البلاغه که توسط دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد برگزار می‌شود، شرکت کنند.

این کنفرانس در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و علاقمندان می توانند مقالات خود را تا ۱۵ آذرماه سال جاری به دانشگاه فنی و حرفه ای یزد ارسال کنند.

این کنفرانس دارای مجوز و نمایه رسمی ISC بوده و تمامی مقالات پذیرفته شده آن در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند شد بر این اساس طبق قوانین وزارت علوم، شرکت در این کنفرانس دارای تمام امتیازات علمی و پژوهشی مشمول نمایۀ ISC خواهد بود.

نمایه‌سازی و انتشار مقالات برگزیده در کتاب و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس و چاپ تعدادی از مقالات برگزیده در مجلات معتبر علمی - پژوهشی پشتیبان کنفرانس و تقدیر ویژه از مقالات برتر از امتیازات علمی و پژوهشی این کنفرانس است.

کانال رسمی این کنفرانس، https://eitaa.com/nahj_al_balaghah_conf است و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به وب‌سایت کنفرانس به آدرس www.cnby.ir مراجعه کنند.