۲ دهنه پل براثر سیلاب در عباس آباد تخریب شد

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید بارندگی در شهرستان‌های غرب مازندران نظیر نوشهر، چالوس و کلاردشت گفت: این بارندگی سبب طغیان رودخانه سردآبرود و آبگرفتگی برخی معابر شهری شده است.

وی با اظهار اینکه خسارت به تأسیسات فنی نظیر خطوط انتقال برق، واحدهای مسکونی در ذوات و ورازده چمستان از دیگر آسیب‌ها است، افزود: در این حادثه دو دهنه پل در پرچور عباس آباد دچار آسیب و تخریب شده است.

وی با اشاره به ارسال تجهیزات به مناطق سیل زده در غرب استان از آماده باش دستگاه‌های امدادی و اجرایی خبر داد و گفت: سامانه بارشی تا صبح فردا ادامه دارد.