شالی کاری در سایه سار نخل های کویری/زیبایی خلقت در ازمیغان طبس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اینجا همه چیز شگفت انگیز است چرا که در شهری کویری واقع شده اما این روزها در آن روستاییان در شالی در حال دروی برنج هستند. شالی هایی که در سایه سار درختان تنومد نخل قرار گرفته و عطر شهرهای شمالی را به مشام آدم می‌رساند.

اینجا نه تنها نخل و برنج که نارنج‌هایی با عطرهای وصف ناشدنی شیراز زیبا را به خاطر می‌آورد. گویی بخش‌هایی از ایران را به اینجا آورده‌اند. سخن از ازمیغان است. روستایی جذاب و شگفت در شهرستان طبس که همواره گردشگران بی شماری به سمت خود دعوت می‌کند.

این ایام وارد روستا که می‌شویم کشاورزان پر تلاشی را در دل شالی های برنج در حال درو می‌بینیم که دست‌های پینه بسته شأن نشانی از سختی کار با خود دارد و گردشگرانی که در حال ثبت جذابیت‌های این روستا هستند.

جشنواره نخل و شالی فرصتی برای معرفی ازمیغان

برگزاری جشنواره نخل و شالی نیز بهانه‌ای شده تا علاقمندان گردشگری به این روستا سفر کنند و بازارچه کوچک صنایع دستی نیز نشان می‌دهد که در این روستا صنایعی چون پخل بافی و تولید محصولاتی چون رب انبار، تهیه آب نارنج و فرآوری انجیر و … رونق فراوانی دارد.

پای صحبت بانویی می‌نشینیم که در ازمیغان هم شالی کاری دارد و هم از باغات خود نارنج و انجیر و انار و خرما بهره برداری می‌کند. بانویی که بی شک حرف‌های شنیدنی زیادی دارد.

این بانو که خود را فاطمه حبیبی معرفی می‌کند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از حدود ۲۰ سال قبل شالی کاری می‌کنم هر چند شالی کاری در ازمیغان قدمت فراوانی دارد و شاید به بیش از یک قرن هم برسد.

وی افزود: در ازمیغان علاوه بر شالی کاری، خرما و انار و انجیر نیز می‌توان مشاهد کرد که با فرآوری آن محصولاتی چون رب انار، تولید لواشک و … نیز در روستا تولید شده و زمینه اشتغال زایی را فراهم کرده است.

ازمیغان چهار فصل است

دلدار با تأکید بر اینکه ازمیغان در واقع چهار فصل است، یادآور شد: خرمای آن یادآور مناطق گرمسیر کشور، شالی های برنج یادآور استان‌های شمالی و مرکبات و سایر میوه‌های آن هر کدام یکی از استان‌های کشور را به یاد انسان می‌اندازد که برای گردشگران بسیار جذاب است.

این بانوی پرتلاش اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما در حال حاضر کمبود نیروی کار برای فعالیت در شالی زارها و باغات میوه است چرا که بسیاری از جوانان از روستا رفته‌اند و نیرویی برای ما نمانده است.

اشاره به مشکل کمبود نیروی کار و دریافت تسهیلات

وی یادآور شد: در زمینه دریافت تسهیلات نیز با مشکل رو به رو هستیم.

بانوی دیگری از اهالی ازمیغان نیز که در زمینه پخل بافی و حصیربافی با برگ درخت نخل فعالیت دارد و خود را زهرا دلدار معرفی می‌کند در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اینجا هر صنایع دستی که با نخل در ارتباط باشد رونق می‌گیرد چرا که ماده اولیه کار در دسترس است.

وی با اشاره به حضور گردشگرانی از داخل و خارج استان برای بازدید از روستا گفت: هر ماه به ویژه در فصل تابستان گردشگرانی برای بازدید به روستا می آیند که این موضوع هم موجب ایجاد واحدهای بوم گردی و هم فروش صنایع دستی شده است.

استقبال گردشگران از صنایع دستی ازمیغان

دلدار اظهار کرد: استقبال مردم از صنایع دستی روستا هم بسیار خوب بوده است و برای مردم و گردشگران جذاب است.

علی اکبر رحیمی فرماندار ویژه طبس نیز با اشاره به جشنواره نخل و شالی گفت: آب و هوای خوب روستا باعث شده که در ازمیغان برنج، درخت نخل، مرکبات، انجیر و … را در کنار هم داشته باشیم که بسیار جذاب است.

وی بیان کرد: در فصل پاییز گردشگران بی شماری از نقاط مختلف به طبس و روستای زیبای ازمیغان می آیند و با جذابیت‌های آن بهره مند می‌شوند.

فرماندار ویژه طبس با بیان اینکه در شهرستان طبس ۴ هزار تن خرما برداشت می‌شود، گفت: باید از این ظرفیت‌های استفاده کرده و با فرآوری محصول ارزش افزوده آن را بیفزاییم.

حسین عرب، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبس نیز در این زمینه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار دارد که ما نیز به تبع در خراسان جنوبی و شهر طبس آن را دنبال می‌کنیم تعریف رویدادهای گردشگری است.

وی بیان کرد: رویدادهای گردشگری به عنوان یک برنامه و هدف برای سفرهای هوشمند و مشخص است و به واسطه آن گردشگر می‌تواند برای سفر به یک نقطه از کشور در زمانی خاص برنامه ریزی کند.

حضور هشت تور گردشگری در روز برگزاری جشنواره

عرب ادامه داد: این رویدادها می‌تواند به تقویت و گسترش واحیای آداب و رسوم و سنت‌های کهن کمک کرده و همچنین غذاها، شیرینی و نان‌های محلی را به گردشگران معرفی می‌کند و در این راستا نیز در روستای ازمیغان جشنواره نخل و شالی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در جشنواره نخل و شالی شاهد حضور ۷-۸ تور گردشگری در روستای ازمیغان بودیم، یادآور شد: امیدواریم در بقیه روستاهای طبس نیز این رویدادها برگزار و شاهد حضور گردشگران باشیم که در این راستا برنامه ریزی هایی انجام خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبس طبق آمار ثبت شده در شش ماهه اول امسال تنها از روستای ازمیغان و جاذبه‌های گردشگری متنوع آن بیش از ۱۵۰ هزار نفر بازدید کرده‌اند.

وی افزود: توجه به زیرساخت‌های گردشگری این روستا و شهرستان طبس بیش از پیش لازم و ضروری است.