به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نام‌نویسی انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری از امروز ۱۴ آبان ماه آغاز می‌شود اظهار داشت: بر اساس اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور، ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از امروز یکشنبه مورخ ۱۴ آبان آغاز و تا روز شنبه مورخ ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان جهت ثبت نام باید به فرمانداری مرکز استان بوشهر مراجعه کنند و طبق اطلاعیه وزارت کشور، در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور از جمله شرایط داوطلبان برای حضور در انتخابات دارا بودن سن داوطلبان به هنگام ثبت نام باید حداقل ۴۰ سال اعلام شده است.

پورات با اشاره به اینکه داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند در روزهای مذکور جمعاً به مدت ۷ روز از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ به فرمانداری مرکز استان و یا وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کنند، افزود: ارائه اصل شناسنامه عکس دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، همراه با تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی برای ثبت نام ضروری است.

انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با مرحلهٔ نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۸۸ عضو مجلس خبرگان رهبری برای یک دوره هشت ساله برگزار خواهد شد.