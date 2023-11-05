حماس، دولت منتخب و مشروع غزه و جنگ با آن جنگ با دموکراسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در پاسخ به تماس تلفنی «یوناس گاهر اشتوره» نخست وزیر نروژ ضمن استقبال از موضع این کشور در توقف هر چه سریع‌تر جنگ و کشتار غیرنظامیان در غزه، بر ضرورت تلاش‌های بین‌المللی برای رفع محاصره و امدادرسانی فوری به این منطقه تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین از آمادگی وزارت دادگستری نروژ برای تحقیق در خصوص جنایات جنگی در غزه استقبال و آمادگی کشورمان برای همکاری در این زمینه را اعلام و تاکید کرد که نباید جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکایی‌ها از این جنایات بدون کیفر بماند.

رئیسی با بیان اینکه حماس، دولت قانونی، منتخب و مشروع غزه است، تصریح کرد: جنگ با حماس جنگ با دموکراسی است.

رئیسی کشته شدن ۱۰ هزار نفر از جمله ۴ هزار کودک فلسطینی را نتیجه ارسال گسترده سلاح و تجهیزات از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی دانست و افزود: اینکه تقریباً در هر ۱۰ دقیقه یک کودک در غزه به قتل برسد، مصداق بارز جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و بسیار هولناک است و سکوت مشمئزکننده و حتی حمایت تسلیحاتی و ارسال تجهیزات از سوی آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی به رژیم صهیونیستی گواه استانداردهای دوگانه غرب و شراکت آشکار این کشورها در جنایات صهیونیست‌ها است.

رئیس جمهور با اشاره به صدور حداقل ۱۸۰ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، بی‌اثر بودن این قطعنامه‌ها در تغییر رفتار و عمل رژیم صهیونیستی را خاطرنشان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران راهکاری دمکراتیک و عادلانه برای حل مسئله فلسطین مبتنی بر ایده هر فلسطینی یک رأی را ارائه کرده که در سازمان ملل نیز ثبت شده است.

رئیسی در بخش دیگری از این مکالمه با اشاره به فهرست بلند بالای صدها زن و شهروندان عادی که در آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر بدون هیچ دلیل موجهی به دست پلیس این کشورها کشته یا شکنجه شده‌اند، گفت: کشورهای غربی بدون کوچک‌ترین اقدامی برای رسیدگی به چنین اقدامات ضد حقوق بشری در کشورهای خود، با توسل به اخبار و گزارش‌های مغرضانه گروه‌های خاص برای دیگر کشورها پرونده‌سازی کرده و به آنها اتهام نقض حقوق بشر می‌زنند.

رئیس جمهور در این مکالمه خواستار آن شد که کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر به بررسی نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا بپردازند.

«یوناس گاهر اشتوره» نخست وزیر نروژ نیز در این مکالمه تلفنی با بیان اینکه جهان امروز در وضعیت پیچیده و دشواری قرار دارد، تصریح کرد: نروژ از نقش مهم و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه اطلاع دارد و ضمن قدردانی از تلاش‌های شما در زمینه کنترل تنش‌ها خواهان تعامل با ایران برای یافتن راهکارهای جدید در راستای حل و فصل بحران فلسطین هستیم.

نخست وزیر نروژ با بیان اینکه کشورش بر توقف فوری خشونت و درگیری‌ها تاکید دارد، خاطرنشان کرد: ایران و نروژ می‌توانند با استفاده از کانال‌های دیپلماتیک برای یافتن راهکار توقف فوری درگیری‌ها، رفع محاصره و امدادرسانی به مردم در غزه رایزنی و همکاری کنند.