دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه حقوقی بین الملل رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهدای مدافع حرم به طرفیت دولت آمریکا صبح امروز برگزار شد.

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق هر فرد است و دادگاه موظف به شنیدن دادخواهی وی است. همچنین بر اساس قانون ممانعت از تشدید جنایات آمریکا که به دولت ایران اجازه داده است هر اقدامی در جهت تأمین حقوق شهروندان ایرانی در برابر رفتارهای آمریکا انجام دهد.

در دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تعداد زیادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم نیز حضور داشتند.

وکیل مدافع تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم با حضور در جایگاه ضمن قرائت متن شکوائیه خود، از مقام عالی ریاست دادگاه خواست کلیپی از جنایات دولت آمریکا در دادگاه نشان داده شود که با موافقت قاضی مواجه شد.

کلیپ علاوه بر نمایش جنایات داعش، حمایت‌های سیاستمداران آمریکا از داعش را هم نشان داد.

اختر تاران همسر خیرالله صمدی با حضور در مقابل جایگاه با اعتراض به جنایت‌ها و نسل کشی‌های دولت آمریکا گفت: سربازان برای جلوگیری از اقدامات رژیم آمریکا به منطقه اعزام شدند. از جمله این سربازان همسر شهید من خیر الله صمدی پدر دو فرزند بود.

همسر این شهید با بیان جزئیات عملیات‌های تروریستی داعش در مناطق عراق و سوریه گفت: گروه تروریستی داعش از سال ۸۹ اقدامات خود را آغاز کرد و شهر رقه سوریه را به عنوان مرکز حکومت خود قرار داد. آمریکا می‌خواست با شهادت سردار سلیمانی و دیگر یارانش ادامه حضور خود در منطقه را تضمین کند

وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: هیچ برآورد و محاسباتی نمی‌تواند میزان ارزش اقدامات حاج قاسم سلیمانی را که منجر به خروج آمریکا از منطقه شد؛ محاسبه کند.

وی از ریاست دادگاه خواست حداکثر مجازات ممکن را برای برخورد با جنایتکاران آمریکایی و عاملان شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در نظر بگیرد.

مادر شهید محمود رادمهر هم با حضور در جایگاه با تشکر از ریاست دادگاه برای برگزاری این جلسه، ضمن تبیین اهداف آمریکا از تشکیل گروه‌هایی همچون داعش گفت: آقای قاضی بسیاری از مقامات دولت‌های مختلف، این حمایت دولت آمریکا از داعش را گزارش کردند. تسلط بر منابع نفتی منطقه و کاهش قدرت ایران در منطقه از عوامل اصلی حمایت آمریکا از گروه تروریستی داعش بوده است.

مادر شهید رادمهر حضور فرزندش در مناطبق جنگی سوریه را به دلیل دعوت مستقیم دولت آن کشور دانست و گفت: هیچ چیز داغ عزیزان ما را جبران نمی‌کند و سیاست کثیف دولت‌های آمریکا و همپیمانانش در وتوی مطالبات جهان نمی‌تواند عدالت را در خصوص فرزند من و دیگر یارانش محقق سازد.

وی از مقام عالی دادگاه خواست حق فرزند شهیدش را مطالبه و بازستاند.

زینب محرابی فرزند شهید حسین محرابی هم با حضور در دادگاه گفت: داعش با تفکر سلفی‌گری که تولید دستگاه‌های اطلاعاتی دولت کثیف انگلیس و آمریکا بوده است ضمن حاکم کردن ارزش‌های غیر اسلامی و غیر انسانی در مناطق تحت سلطه خود، موجب به خاک و خون کشیدن مسلمانان بیشماری در مساجد شده و برای مدتی به کابوسی برای ملت‌های منطقه تبدیل شده بودند.

وی شهید محرابی را یکی از سربازانی دانست که به صورت قانونی و با دعوت دولت سوریه پا به میدان مجاهدت گذاشت و گفت: وی هیچ چشمداشت مالی برای خود قائل نبود. فقدان او هرگز برای ما قابل جبران نیست و خدمات او و یاد و خاطر او هیچ گاه کاسته نمی‌شود.

دختر شهید محرابی با بیان اینکه امروز روز تولد من است گفت: چندین سال است که ۱۴ آبان خانواده ما کامل نیست و جای خالی پدرم دیده می‌شود. در سرمای پاییز و زمستان جای خالی دست گرم و حضور دلگرم کننده پدرم احساس می‌شود؛ لذا از مقام عالی دادگاه می‌خواهیم حداکثر مجازات را برای دولتمردان آمریکایی و عاملان این جنایت در نظر بگیرند.

مریم رخشانی همسر شهید خبرنگار محسن خزایی با حضور در جایگاه گفت: این شهید عزیز بنا به وظایف خود در نشان دادن جنایات آمریکا و مظلومیت مردم سوریه و عراق در آن منطقه حضور پیدا کرده بود.

وی با اشاره به ترویج خشونت در شبکه‌های مجازی توسط گروه‌های تروریستی؛ گفت: در هم تنیدگی گروه‌های تروریستی به گونه‌ای است که این گروه‌ها از امکانات فضای مجازی برای معرفی خود و ترساندن مردم استفاده می‌کنند.

وی بیان داشت: به استناد گزارش منابع انگلیسی همچون گاردین، حمایت دولت‌های آمریکا و انگلیس در تأمین منابع الکترونیکی و تجهیزات رسانه‌ای داعش، تجهیزات و توانایی‌ها را برای حضور در فضای مجازی در اختیار گروه‌های تروریستی قرار داد. علاوه بر این وزارت امور خارجه آمریکا از طریق مراکزی همچون خانه آزادی دوره‌های پیشرفته فعالیت در فضای مجازی را برای اعضای داعش برگزار کرده و آنان را با پیشرفته‌ترین مهارت‌های رسانه‌ای آشنا کرده بود.

حکیمه غفوری مادر صادق عدالت اکبری از شهدای مدافع حرم هم به عنوان یکی دیگر از شاکیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: تلاش آمریکا برای حضور نیروهای تروریستی در منطقه ادعای ما نیست بلکه مستندات این ادعا در پرونده آمده است. ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۱۱ سوریه را به عنوان اردوگاه آموزشی جدید قرار داده است.

مادر این شهید مدافع حرم گفت: حمایت آمریکا از داعش بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض می‌کند و خود جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود. حمایت آمریکا از داعش به استناد منابع موجود محرز و مسلم است.

وی بیان داشت: اعترافات ترامپ در مناظرات انتخاباتی در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون که علناً به خلق داعش توسط اوباما تاکید کرد؛ از جمله شواهد موجود در خصوص حمایت دولت آمریکا از داعش بوده است.

غفوری با اشاره به اینکه سربازان مدافع حرم به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دعوت رسمی دولت‌های عراق و سوریه به منطقه اعزام شده‌اند گفت: این شهدا به صورت مستشاری به سوریه اعزام و در آنجا در خط مقدم با تروریست‌های آمریکایی به دست اشقیا به شهادت رسیدند. هیچ چیز فقدان این شهدا را جبران نمی‌کند و آلام بازماندگان همچون مادران این شهدا را نمی‌کاهد.

مادر شهید عدالت اکبری گفت: محکومیت قاطع آمریکا و دولتمردانش شاید بتواند اندکی از آلام مادران داغدار این شهدای مدافع حرم را بکاهد؛ لذا از مقام عالی ریاست دادگاه می‌خواهم حداکثر محکومیت قانونی و بازدارنده را برای دولت و مقامات تروریست آمریکا صادر کند.

وی بیان داشت: متأسفانه حمایت‌های لجستیکی مالی و غیر مالی آمریکا از گروه‌های تروریستی منجر به شهادت مظلومانه فرزندان وطن شده است حتی با گذشت چند سال هنوز پیکر برخی از این شهدا بازنگشته است. چگونگی شهادت این عزیزان و نحوه دخالت دولت آمریکا در شهادت این سربازان و فرزندان وطن در پرونده به صورت با جزئیات ارائه شده است.

وی گفت: دولت آمریکا اگر نبود عملاً گروه‌های تروریستی تشکیل نمی‌شدند و از نظر زمانی نمی‌توانستند تا این حد مقاومت کنند. با حمایت آمریکای مستکبر این موضوع برای ما مفروض و قطعی است که در کوتاه مدت و بلند مدت در جهت تأمین منابع نامشروع آمریکا در غرب آسیا سبب این جنایات شده‌اند.

این مادر شهید افزود: در جهت اثبات جنایات دولت آمریکا علاوه بر اسناد رسمی و منتشر شده به برخی از اسناد نیز اشاره شده است که تا امروز در دسترس مردم قرار نگرفته بود. چطور جای امکان تقدیم مقام عالی ریاست دادگاه شده است.

وی گفت: این موضوع نه تنها متوجه مقامات عالی سابق و فعلی آمریکاست که متوجه برخی نهادهای ذکر شده در پرونده از جمله صاحبان صنایع، صاحبان نهادها و گروه‌های آمریکایی از جمله شرکت‌های حمل و نقل که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین و تسلیح گروه‌های تروریستی نقش داشتند، است. همچنین جزییات چگونگی شهادت بسیاری از مستشاران ایرانی نشان دهنده نقش مستقیم دولت آمریکا بوده است.

در انتها قاضی دادگاه تاکید کرد :۶۴۶ دادنامه به دادگاه ارسال شده بود و دادگاه هم همه متهمان در پرونده را به دادگاه فراخوانده است.

قاضی دادگاه با اشاره به تلاش دولت آمریکا در تروریست خواندن سربازان ایران و شهدای مدافع حرم گفت: دولت ایالات متحده آمریکا این افراد را تروریست می‌خواند. استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی و تروریست خواندن سربازان جمهوری اسلامی ایران برای دادگاه محرز و مسلم شده است.