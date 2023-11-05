به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در جمع خبرنگاران از ۹۰۱ هزار قطعه جوجهریزی طی ۱۰ روز اول آبان ماه در استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از صد درصد تعهد استان نسبت به جوجهریزی آبان محقق شده است.
وی با بیان اینکه طبق برش شهرستانی اسدآباد، کبودراهنگ و تویسرکان در جوجهریزی آبان بیشترین عملکرد را داشتند افزود: تعهد جوجهریزی استان بالغ بر ۳ میلیون قطعه در ماه جاری است که این میزان در ماه گذشته نیز بیش از تعهد محقق شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بخش دیگر تاکید کرد: با پیشنهاد ما در کارگروه مدیریت بحران و قبول و دستور استاندار همدان، تدابیری اندیشیده شد تا طی سال جاری بهنگام برودت و کاهش دما و به تبع آن افزایش مصرف گاز و افت فشار احتمالی، مرغداریها و گلخانهها از قطعی گاز مستثنی شوند.
وی با اشاره به اینکه در جلسه بحران، با تاکید استاندار همدان این مهم تصویب شد اضافه کرد: در اثر قطعی گاز، صنایعی همچون مرغداریها خسارت زیادی متحمل میشوند.
بهراملو یادآور شد: سال گذشته این مهم تنها برای گلخانهها اعمال میشد در حالی که امسال مرغداریها با توجه به حساسیت نوع تولید و خسارت سنگین از قطعی احتمالی گاز مستثنی شدند.
