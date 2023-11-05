شیوه های بهینه سازی انرژی در تاسیسات

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در عصر کنونی جلوگیری از هدر رفتن انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع گوناگون یکی از اساسی‌ترین موارد حائز اهمیت در کشورهای توسعه یافته است. کاستن هزینه‌های انرژی در تأسیسات گوناگون به ویژه در صنعت ساختمان سازی از مسائل روز دنیا قرار گرفته است. در کشور ایران نیز به علت مسائلی از قبیل ایمنی، محیط زیست، میزان مصرف انرژی عایق کاری و نگهداری لازم از تأسیسات گوناگون با استفاده از عایق‌های با کیفیت به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است.

شرکت مهار انرژی پایدار ساز، در جهت برطرف نمودن این نیاز در کشور قدم نهاده است. در این راستا بهترین و با کیفیت ترین عایق حرارتی، رطوبتی، صوتی و برودتی را در کشور عرضه می‌نماید. این شرکت در حال حاضر نمایندگی فروش سانا عایق، عایق کافلکس و لینکران است که به عنوان نماینده رسمی در زمینه فروش عایق الاستومری NBR و EPDM فعالیت می‌نماید.

دکتر حیدری مدیر بازرگانی مهار انرژی در توضیحاتی بیان نمود: عایق الاستومری موجود در شرکت ما به صورت لوله‌ای و رولی در ضخامت‌های گوناگون و هم به صورت روکش آلومینیوم و هم خود چسب دار موجود است. از عایق الاستومری پشت چسب دار می‌شود در پوشاندن لایه‌های بیرونی لوله‌ها استفاده نمود. عایق الاستومری دارای ضریب مقاوت بالایی است و در برابر رطوبت و بخار آب استحکام بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد و این عایق در برابر حریق مقاوم و عایقی دوست دار محیط زیست و فاقد گازهای سمی است. در مقایسه با عایق‌های قدیمی نظیر پشم شیشه و پشم سنگ دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است که باعث برتری این عایق شده است.

وی در مورد سایر مزیت‌های عایق الاستومری افزود: عایق الاستومری با توجه به اضافه شدن روکش آلومینیوم دارای گارانتی چندین ساله در مکان‌های باز و شرایط جوی ناپایدار آب و هوایی است و همچنین این عایق‌ها دارای چندین سال گارانتی چسبندگی بدون نقص عایق الاستومری چسب دار است.

حیدری با بیان اینکه علاوه بر خرید عایق الاستومری از شرکت مهار انرژی می‌توانید در زمینه انجام پروژه‌های عایقکاری در انواع گوناگون در سراسر نقاط کشور با ما در ارتباط باشید. هیچ محدودیتی در زمینه خرید عایق الاستومری و انجام پروژه عایق کاری از جانب شرکت مهار انرژی وجود نداشته و ندارد. اگر تمایل به خرید اینترنتی عایق الاستومری نیز دارید می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

مدیر این شرکت در بخش دیگری از سخنانش بیان نمود که عایق‌های موجود در شرکت ما دارای دسته بندی‌های گوناگونی است و هر یک از عایق‌های الاستومری دارای موارد استفاده متفاوتی است و ویژگی‌های هر نوع از آنها به شرح زیر است:

عایق الاستومری رولی ساده ۳، ۶، ۹، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۵، ۳۲، ۴۰ و ۵۰ میلیمتر به منظور عایقکاری در فضاهای سر پوشیده مناسب است و به کار گرفته می‌شود. عایق الاستومری رولی پشت چسب دار ساده به منظور عایق کاری کانال‌های گوناگون، مخزن‌های مختلف و همچنین عایق کاری دیوارهای ساختمانی بسیار مناسب است. عایق الاستومری رولی پشت چسب دار نخ دار برای تحمل نمودن بار دینامیکی و استحکام کششی بالا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عایق الاستومری روکش دار ۱۳۰ میکرون به منظور جلوگیری از صدمات احتمالی برای فضاهای خارجی است و این عایق‌ها برای جلوگیری از اشعه خورشید و و فضاهای بیرونی بهترین گزینه عایقکاری است. عایق الاستومری روکش دار ۲۳۰ میکرون دارای استحکام بسیار عالی درمقابل ضربه‌های فیزیکی و خارجی داشته و تمامی محصولات عایق الاستومری رولی و لوله‌ای و شانه تخم مرغی را در شرکت مهار انرژی پایدار ساز موجود است. قیمت عایق الاستومری لوله‌ای در انواع مختلف و همراه با تخفیف ارائه می‌شود.

آقای دکتر حیدری مدیر بازرگانی این شرکت در مورد کیفیت این محصولات گفت: تمامی عایق‌های موجود در این شرکت علاوه بر گواهینامه فنی کیفیت ودارای استاندارهای جهانی نیز است و در برابر حریق و دمای بسیار مقاوم بوده و عایقی دوست دار محیط زیست بوده و برای سلامتی انسان به هیچ عنوان ضرری ندارد.

انواع عایق

انواع عایق، به طور کلی عایق‌ها بسته به نوع موارد استفاده آنها دارای تنوع بسیار زیادی هستند، که برخی از مهمترین عایق‌ها در صنایع گوناگون به شرح زیر است:

عایق پشم سنگ: به صورت کلی می‌توان بیان نمود که عایق پشم سنگ، یک عایق صوتی و حرارتی بسیار عالی با الیاف معدنی است. مواد سازنده عایق پشم سنگ، بازالت است و این بازالت جزو سنگ‌های آذرین محسوب می‌شود و این ماده بازمانده فعالیت‌های آتش فشانی است. پشم سنگ عایقی ضد آتش بوده و تأثیر بسیار مهمی در جلوگیری از توسعه حریق دارد. مقاومت دمایی این عایق در مقابل دمای بسیار زیاد، عالی است. از این رو از عایق پشم سنگ در صنایع نفت، صنایع گاز، صنایع پالایشگاهی، صنایع نیروگاهی، عایق کاری نمودن انواع کانال و لوله و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عایق الاستومری: این عایق از جمله عایق‌های با خصوصیت ارتجاعی و بسیار انعطاف پذیر است. که علاوه بر عایق حرارتی، عایق رطوبتی و صوتی نیز محسوب می‌شود. عایق الاستومری از نیتریل فوم تولید می‌شود و برای عایق کاری نمودن انواع مخازن، انواع کانال و لوله، سیستم‌های گرمایش و سرمایش و بویلرها و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عایق دارای ساختار سلول بسته است و مقاومت آن در مقابل رطوبت، حرارت و صوت بسیار عالی است.

عایق پلی یورتان: این عایق یک ماده شیمیایی است که به صورت فوم بر سطوح گوناگون اجرا می‌گردد. در اصل این عایق‌ها از مواد شیمیایی دو ماده پلی ال که هر کدام از آنها به صورت مایع هستند تشکیل می‌شود. بعد از ترکیب شدن این دو ماده با هم واکنش می‌دهند و به صورت فوم در می‌آید و بعد گذر زمان به صورت جامد می‌شود. عایق پلی یورتان به صورت خشک می‌شود و از این رو عایقی کاملاً دائمی است که نه ترک می‌خورد و نه تغییر شکل می‌دهد. همچنین عایق پلی یورتان وزن نسبتاً سبکی داشته و در مقابل مواد شیمیایی و اسید و همچنین رطوبت مقاومت بسیار عالی از خود نشان می‌دهد.

عایق xps: عایق xps گونه‌ای از عایق‌های سخت است، که این عایق از پلیمر پلی استرین تولید می‌شود. همچنین در زمینه ساخت این عایق از از فرآیند قالب ریزی استفاده می‌شود. از جمله ویژگی‌های عایق xps ضریب انتقال حرارتی بسیار پایین، مقاومت در برابر رطوبت و حرارت و همچنین خاصیت خود خاموش شونده بودن در مقابل آتش، عدم رشد باکتری و قارچ در این عایق است.

همچنین شرکت مهار انرژی پایدار ساز، علاوه بر فروش عایق الاستومری در انواع مختلف در زمینه فروش عایق پشم سنگ، عایق پلی یورتان، عایق xps، عایق الیاف سرامیک و اتصالات پوشفیت و … نیز فعالیت دارد. این شرکت تأمین کننده تمامی ملزومات و عایق‌های ساختمانی و صنعتی است و به صورت عمده و جزئی همراه با ضمانت کیفیت به سراسر نقاط کشور محصولات خود را عرضه می‌نماید.

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