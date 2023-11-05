ساخت توربوجت هواپیماهای دو و چهار نفره در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، زهرا پورفرزانه، مدیرعامل دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان با اعلام این مطلب گفت: سامانه های قوای محرکه فرزانگان در سال ۱۳۹۵ با عنوان شرکت، اما ماهیتا به صورت دفتر طراحی تاسیس شد و از سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفتیم که در حوزه ساخت هم فعالیت کنیم؛ بدین صورت که تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز را خریداری و کارگاه را تجهیز کردیم و علاوه بر آن برای تست هر قطعه یا هر بخش مونتاژی، تجهیزات تست و آزمون مربوطه را هم ساختیم. این شرکت در حال حاضر در بحث مشاوره، طراحی، ساخت و تست انواع سامانه‌های قوای محرکه فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه از زمان تاسیس شرکت، بحث طراحی موتور توربوجت TJ-HP۱ دنبال شده است، اظهار داشت: تولید این محصول دانش بنیان از طراحی، تحلیل‌ و نقشه‌کشی تا ساخت کاملا توسط دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان انجام شده و به علت نبود مرجع جهت تست این محصول، تمام تجهیزات تست مربوطه اعم از آزمایشگاه موتور و ... نیز توسط همین شرکت طراحی و ساخته شد.

پورفرزانه افزود: این موتور به نام دکتر حسین پورفرزانه ثبت اختراع شده و وی با همین پروژه به عنوان فناور برتر کشور هم دست پیدا کرد. در سال ۱۴۰۱ هم به عنوان شرکت برتر تحقیق و توسعه و نیز به عنوان کارفرمای نمونه تامین اجتماعی برگزیده شدیم.

وی در عین حال تاکید کرد: این شرکت از سرریز دانش همین محصول یعنی موتور توربوجت TJ-HP۱ به حوزه های دیگر اعم از ریلی، دریایی و خودرویی وارد شده است.

موتور توربوجت قابلیت تولید برق دارد

وی تصریح کرد: موتور توربوجت TJ-HP۱ بر روی هواپیماهای دو نفره و چهار نفره استفاده خواهد شد، اما با اعمال تغییراتی بر روی این موتور قابلیت تولید برق را نیز خواهد داشت؛ بنابراین شرکت هایی که در حوزه صنعت هوایی و حتی شرکت‌هایی که در زمینه برق کار می‌کنند می‌توانند از این موتور، برای تولید انرژی استفاده کنند.

پورفرزانه در خصوص حمایت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از این طرح عنوان کرد: از آنجا که تست موتور توربوجت TJ-HP۱ موفقیت آمیز بود، از سوی این معاونت مبلغ تسهیلات و حمایت به صورت کمک بلاعوض در اختیار ما گذاشته شد که کمک بسیار خوب و موثری بود.

ماژول های خودروی برقی در مرحله تست نهایی است

مدیرعامل دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان در ادامه از اجرای طرح دیگری با حمایت معاونت علمی خبر داد و گفت: در بخش خودرویی، طراحی و ساخت دو ماژول‌ خودروی برقی را در دست اجرا داریم که بهره‌بردار آن شرکت ایران خودرو است. همچنین در حال کار روی یک پروژه موتورجت دیگر با همکاری معاونت علمی هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه ماژول های خودروی برقی جهت تست نهایی بر روی خودروی اصلی به ایران خودرو تحویل داده شده که با خاتمه موفقیت آمیز آن، تسهیلات معاونت علمی ریاست جمهوری هم قابل بلاعوض شدن خواهد بود که در همین رابطه در حال مکاتبه با این معاونت هستیم.

پورفرزانه با بیان اینکه حمایت بلاعوض برای طرح ماژول‌های خودروی برقی بسیار اندک بوده و خواستار فزایش میزان این حمایت هستیم، تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به پیچیدگی‌های این طرح و اینکه تاکنون چنین پروژه‌ای در کشور به انجام نرسیده، بیش از دو میلیارد تومان برای آن هزینه کرده‌ایم. پس از اتمام مراحل تست نهایی، اقدامات لازم جهت رونمایی و رسانه‌ای شدن این طرح با هماهنگی معاونت علمی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

مدیرعامل دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان در خصوص میزان اشتغال زایی این مجموعه نیز اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت اشتغال این شرکت تکمیل نیست که نوسانات بسیار زیاد اقتصادی، کمبود نیروی ماهر و متخصص، وجود مشکلاتی با بیمه و مالیات و عدم وجود مشوق ها از جمله دلایل آن است.

پورفرزانه با بیان اینکه در این مجموعه ۱۵ نفر به صورت مستقیم و تا ۵۲ نفر به شکل غیرمستقیم همکاری دارند، گفت: در صورت استفاده از تمام ظرفیت با افزایش حمایت‌های معاونت علمی تا ۵۰۰ نفر هم امکان استخدام پرسنل جدید داریم.