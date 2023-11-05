ملاعبدالغنی برادر با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملاعبدالغنی برادر معاون نخست وزیر دولت سرپرستی افغانستان در امور اقتصادی و هیأت عالی اقتصادی همراه که به تهران سفر کرده‌اند با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کردند.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم افغانستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و با اظهار خرسندی نسبت به خروج اشغالگران آمریکایی از خاک این کشور که طی سالیان طولانی مصائب بزرگی برای ملت افغانستان رقم زده‌اند گفت، استقلال و توسعه افغانستان، آسایش و رفاه مردم و ثبات و امنیت این کشور برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود جمهوری اسلامی ایران مصمم است در سایه مناسبات همسایگی به عبور افغانستان از شرایط کنونی کمک کند.



وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه غربی تحت حمایت تمام عیار آمریکا گفت، مواضع افغانستان در خصوص فلسطین و تحولات جاری غزه مورد توجه است و ملت فلسطین از کشورهای اسلامی انتظار دارند که به طور مؤثر از آنها در مقابل جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی حمایت نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایران و افغانستان را در راستای منافع مشترک مهم و حائز اهمیت دانست و با توجه به مسئولیت معاون نخست وزیر افغانستان در حوزه اقتصادی و نیز وزرای اقتصادی همراه ایشان، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط اقتصادی، تجاری، صنعت و فناوری‌های جدید تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به جمعیت چند میلیونی مهاجران افغانستانی که تحت شرایط خاص افغانستان به ایران آمده‌اند، گفت جمهوری اسلامی ایران در حُسن میزبانی از برادران و خواهران افغانستانی تلاش‌های زیادی انجام داده است، معهذا با توجه به ابعاد مختلف مسائل، موضوعات و مشکلات مرتبط با مهاجرین، ضروری است با همکاری مشترک، موضوع مهاجرت و مسائل و مشکلات مرتبط با مهاجرین تدبیر و مدیریت گردد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین موضوع آب و تأمین حقابه جمهوری اسلامی ایران را حائز اهمیت بسیار دانست و تاکید کرد حساسیت موضوع آب و تأثیر مستقیمی که بر محیط زیست، زندگی و معیشت مردم دارد، ایجاب می‌کند که تامین حقابه ایران به طور ویژه مورد توجه دولت سرپرستی افغانستان قرار گیرد.

آقای ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر دولت سرپرستی افغانستان نیز ضمن تشکر از حُسن استقبال و میزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت، علاوه بر ضرورت همسایگی، توسعه همکاری‌ها با ایران برای ما یک انتخاب آگاهانه است و ما برای توسعه این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بویژه اقتصادی و تجاری آمادگی کامل داریم و رابطه دوستانه با ایران را حفظ خواهیم کرد.



وی از کمک‌های ارزشمند ایران به زلزله زدگان هرات تشکر و قدردانی کرد و آن را نشان دهنده سخاوتمندی دولت و ملت ایران دانست.

وی همچنین جنایات رژیم اسرائیل علیه ملت مسلمان فلسطین را غیرقابل تحمل دانست و ابراز امیدواری کرد تمام دولت‌ها و ملت‌های مسلمان به کمک برادران و خواهران مسلمان فلسطین بشتابند.

ملاعبدالغنی برادر با اشاره به اینکه ایران از زمان هجوم آمریکا به افغانستان همواره در کنار ملت افغانستان بوده است، گفت ایران سالهاست که از مهاجران افغانستانی سخاوتمندانه میزبانی می‌کند و ما از صمیم قلب قدردان جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ملا عبدالغنی برادر با اشاره به همسایگی دو کشور گفت، افغانستان علاقمند است روابط تجاری خارجی خود را از مسیرهای ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و از ظرفیت‌های بندر چابهار و بندرعباس برای صادرات و واردات خود استفاده بیشتری داشته باشد. وی همچنین خواستار همکاری‌های سه جانبه ایران، افغانستان و هند در این زمینه شد.

در این دیدار وزرای تجارت، دارایی و حمل و نقل و هوانوردی دولت سرپرستی افغانستان نیز به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه مسؤولیت های خود پرداختند و با ذکر موضوعات و اولویت‌ها، پیشنهادات و ایده‌هایی را مطرح کردند.

همچنین با توجه به حضور مسئولین مبارزه با مواد مخدر دو کشور در این دیدار، بر ضرورت گسترش همکاری‌های نهاد مسئول دو کشور در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید شد.