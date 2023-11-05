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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

ارائه ۴۰ اثر دانش‌آموزی در چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو

ارائه ۴۰ اثر دانش‌آموزی در چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو

۴۰ اثر دانش آموزی در قالب سیزدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای دانش‌آموزی فناوری نانو در غرفه باشگاه دانش‌آموزی نانو در چهاردهمین نمایشگاه فناوری تهران ارائه و به بازدیدکنندگان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به رسم سال‌های گذشته و با توجه به استقبال جامعه دانش‌آموزی کشور، «سیزدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای دانش‌‏آموزی فناوری نانو» به همت باشگاه نانو و با همکاری نهادهای فعال در این زمینه برگزار شده است.

فاطمه السادات سکوت عضو هیت رییسه باشگاه نانو در این خصوص گفت: دانش‌آموزان و نهادهای ترویجی علاقمند آثار خود را در تابستان امسال در صفحه نمایشگاه در سایت باشگاه نانو (nanoclub.ir) ثبت کردند و از بین آثار ۴۰ اثر انتخاب شدند.

وی بیان کرد: در چهار روز برگزاری نمایشگاه نانو هر روز ۱۰ اثر و پروژه فناورانه دانش آموزان در غرفه ارائه و معرفی می شود که در پایان نمایشگاه بعد از داوری آثار ۳ تیم برگزیده خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین در این غرفه المپیاد دانش آموزی نانو به بازدیدکنندگان معرفی می شود در حال حاضر پانزدهمین دوره المپیاد دانش آموزی نانو برگزار خواهیم کرد که ثبت نام آن از آذرماه آغاز خواهد شد.

در این غرفه بخش های متنوعی از آزمایشگاه مجازی، بازی مارپله نانویی، آشنایی با نانو در قالب آزمایش نیز برای دانش آموزان دیده شده است.

کد مطلب 5931043
مهتاب چابوک

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