به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده عصر یکشنبه در بازدید از طرح سرمایه گذاری مرغ گوشتی و تولید جوجه یکروزه در سرعین اظهار کرد: با هدف حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد فرصت‌های اشتغال در بخش کشاورزی این شهرستان حمایت‌های همه جانبه را آغاز کردیم تا به وعده خود در کمک و مساعدت به سرمایه گذاران عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خردادماه امسال سرمایه گذار طرح تولید مرغ گوشتی و جوجه یکروزه قول راه اندازی مجموعه را در سرعین دادند و امیدواریم تا پایان امسال این پروژه تکمیل و راه اندازی شود.

فرماندار سرعین گفت: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه زمینه اشتغال ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم فراهم می‌آید تا ما بتوانیم در خدمت جوانان بیکار منطقه باشیم.

باقرزاده بیان کرد: این مجموعه در کنار افزایش ظرفیت استان در تولید جوجه یکروزه ظرفیت ممتازی را در تولید مرغ گوشتی فراهم کرده تا یک تحول اقتصادی را در منطقه شاهد باشیم.

وی افزود: ما در این شهرستان از تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری حمایت می‌کنیم و سعی داریم تا یک فضای مناسب تولید، اشتغال و کارآفرینی را در این شهرستان فراهم کرده و تحول اساسی را شاهد باشیم.