به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهلی، در مراسم روز آتش‌نشانی با اشاره به عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۷۴۰ مأموریت عملیاتی توسط نیروهای آتش‌نشانی شهرقدس با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۲۰۳ مورد مربوط به حوادث آتش‌سوزی و ۵۳۷ مورد مربوط به سایر حوادث بوده است که نیروهای آتش‌نشانی در تمامی این موارد برای امدادرسانی و تأمین ایمنی شهروندان اقدام کردند.

شهردار شهرقدس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات آتش‌نشانی ادامه داد: در دوره ششم مدیریت شهری، توسعه امکانات و افزایش آمادگی عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا دو ایستگاه آتش‌نشانی احداث شده است.

شهلی همچنین از خرید و تجهیز ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی، بیش از ۱۱۰ دست لباس ضدحریق و ۸ دستگاه موتورسیکلت عملیاتی خبر داد و گفت: برای تجهیز سازمان آتش‌نشانی به تجهیزات تخصصی نیز حدود ۳۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به تقویت تجهیزات تخصصی امداد و نجات اضافه کرد: نخستین بالابر ۱۲ متری و نخستین خودروی نردبان نیز برای استفاده در عملیات آتش‌نشانی شهرقدس تأمین شده است.

شهردار شهرقدس تأکید کرد: افزایش توان عملیاتی آتش‌نشانی، توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و تأمین تجهیزات تخصصی با هدف ارتقای سطح ایمنی شهروندان و افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی در حوادث دنبال می‌شود.